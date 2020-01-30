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寒流肆虐！屏東也下探12度 政府提醒農作物防寒減損

高雄農改場提醒農友，現屬蓮霧盛產期，園區可於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫。（資料照，記者陳彥廷攝）

高雄農改場提醒農友，現屬蓮霧盛產期，園區可於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫。（資料照，記者陳彥廷攝）

2020-01-30 19:30:00

［記者陳彥廷／屏東報導］寒流發威！中央氣象局預測高屏地區可能下探12度的低溫，由於目前正屬蓮霧盛產期，高雄農改場及屏東縣政府皆呼籲農民提早防範，減少損失。

據中央氣象局天氣預報，1月28日冷氣團南下後，各地溫度開始下降，29日到2月1日將持續受到影響並轉為乾冷，將是低溫最顯著的時期，高屏地區可能會下探12至14度的低溫。

高屏地區主要栽培的熱帶作物較不耐低溫，12度以下就可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等現象。

高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）提醒農友，平地果園應隨時注意氣象預報及溫度變化。低溫期間可灌水保持土壤溫度，或利用設施覆蓋保溫，若無搭建設施，可利用防風網或黑色遮光網圍起田區四周阻隔寒風，延緩果園降溫並減輕作物損害。

「可灌入水溫較高的水保溫」，高雄農改場指出，現正值屏東蓮霧、棗子等盛產，這類果樹對低溫敏感，蓮霧園於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，隨時注意果實是否有落果情形，並適時採收。

農改場強調，正值幼果期的果實可提早套袋，減少冷風的影響。棗果低溫期間若有降雨可能造成果皮損傷，需隨時注意低溫期間降雨情形，必要時提前採收減少損失。

屏東縣政府農業處則指出，針對較不耐寒之魚類、蝦類之養殖魚塭，加強越冬溝之保溫防寒及加溫等設備，以保持水溫。畜禽舍加強電器設備檢查，並維持備用發電機正常操作，以適時提供加熱設備之電源，提早注意防範。

番石榴經低溫後若葉片轉紅或樹勢轉弱，需減少留果量以降低植株負載，可幫助樹勢恢復，並維持果實品質。芒果目前正值開花期，建議加強飼養授粉昆蟲，以增加授粉著果率。

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