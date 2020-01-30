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武漢肺炎》正值流感高峰 專家：可能同時感染、症狀加劇

武漢肺炎疫情延燒，有專家提醒，現在正是流感高峰期，有可能同時感染這兩種病毒，不過，以目前的防疫策略，臨床採檢會同時檢驗流感及新型冠狀病毒，因此誤判的機會不大。（資料照，記者劉信德攝）

武漢肺炎疫情延燒，有專家提醒，現在正是流感高峰期，有可能同時感染這兩種病毒，不過，以目前的防疫策略，臨床採檢會同時檢驗流感及新型冠狀病毒，因此誤判的機會不大。（資料照，記者劉信德攝）

2020-01-30 17:56:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情人心惶惶，但目前也是流感疫情高峰期，學者專家指出，同時感染武漢肺炎和流感兩種病毒的機會的確存在，若兩種病毒同時存在呼吸道中，可能導致病症加劇。

科技部計畫「新興科技媒體中心」智庫彙整了國內病毒感染、流行病學專家意見；其中，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，現在正是流感病毒的流行季節，同時感染這兩種病毒機會的確存在，以目前的防疫策略，臨床採檢會同時檢驗流感及新型冠狀病毒，因此誤判的機率不高。

台灣大學獸醫系副教授陳慧文指出，冬末春初原本就是流感盛行的季節，自新型冠狀病毒患者身上檢出流感病毒在理論上是可能的，但由於這兩種病毒帶有的遺傳物質完全不同，在現在廣為使用的聚合酶鏈鎖反應診斷方法下，誤判的機率很低。

她指出，兩種病毒若同時存在呼吸道中，可能導致病徵加劇，因此定時施打流感疫苗、提升對流感病毒的免疫力、減少重症機會，是為自身防疫的必要措施。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授方啟泰說，新興傳染病檢驗技術與篩檢條件確實有其挑戰性，但我國檢驗技術與世界同步且不斷更新，目前已經相當完善。篩檢條件也會隨中國的疫情擴散而作必要的動態調整。

中興大學獸醫學院教授吳弘毅說，是有可能同時感染兩種病毒，這個要看同時感染的病毒，個別的臨床症狀以及共同感染後顯示出臨床症狀而定，如果同時感染流感病毒與新型肺炎冠狀病毒，因其臨床症狀類似，因此需通報採檢，所以誤判的機率不高。

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