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武漢肺炎》雇主注意！ 不得禁止勞工戴口罩

武漢肺炎防疫不馬虎！新竹市政府各公務單位都已提供乾洗手的消毒液，呼籲勞雇雙方共同防疫，確保安全。（記者洪美秀攝）

武漢肺炎防疫不馬虎！新竹市政府各公務單位都已提供乾洗手的消毒液，呼籲勞雇雙方共同防疫，確保安全。（記者洪美秀攝）

2020-01-30 17:45:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕防範武漢肺炎疫情擴大，新竹市府上班第一天，第一線公務員全面配戴口罩，市轄室內館舍也配置乾洗手消毒液，採最高防疫標準為民服務，市長林智堅提醒雇主與勞工共同配合防疫，事業單位不得禁止勞工戴口罩，並加強感染預防相關措施，勞工應留意健康狀況，可視情況請假，共同防疫。

勞工處說，雇主不得禁止勞工戴口罩，如有感染之虞時，需提供每位勞工個人防護具（如口罩），確保勞工安全健康，建議雇主建立體溫量測及篩檢措施，加強勞工健康管理，如有近期曾從疫區出差或旅遊返回職場的勞工，應密切留意其健康狀況。

另外，因防疫衍生出的勞工請假、給薪等疑義，勞工感染武漢肺炎被要求隔離治療者，得請普通傷病假、特別休假或事假療養；若因職業染病，雇主應給予公傷病假。勞工若未感染武漢肺炎、僅因接觸疑慮，經防疫單位要求進行自主健康管理者，可請普通傷病假、事假或特別休假，或協議調整工作時間。

若因家庭成員因病或因受自主健康管理要求，勞工需親自照顧者，可請家庭照顧假、事假或與雇主協商排定特別休假。勞工提出請假申請時，雇主不得拒絕，且不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利之處分。

此外，市府也要求第一線公務員都配戴口罩，包括區公所及市府大廳也提供乾洗手的消毒液，以高標準進行防疫工作，同時也呼籲雇主及勞工都要配合防疫，勞工或雇主如對勞動法令有疑義，可電洽：03-5324900或1999。

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