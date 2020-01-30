武漢肺炎》春節防疫不敢人擠人 新北商圈、老街生意受影響

受到武漢肺炎影響，春節期間老街人潮比往年少。（記者邱書昱攝）

2020-01-30 16:19:55

〔記者邱書昱／新北報導〕今年農曆春節受到武漢肺炎影響，許多民眾出門戴起口罩，也盡量避免去人擠人的地方，新北市的老街生意多少也受波及，人潮減少、業績也下滑。其中，鶯歌區陶瓷藝術發展協會理事長張素院表示，去年準備5000到7000個紅包發送給民眾，人潮絡繹不絕，沒想到今年縮減至1000個人龍還斷斷續續，真的有受影響。

張素院說，往年春節都會請區長到老街發送紅包，通常3到4個小時就會發光，這次因應武漢肺炎疫情刻意減少數量，領取的人潮還更少；至於生意則是受到大環境變化，營業額、購買力都有下滑。

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深坑商圈觀光發展協會理事長陳寶桂則說，以前春假整條街都塞得滿滿人潮，今年則明顯空洞，雖然大家也都有戴上口罩，但還是會擔心人擠人、飛沫傳染，加上過年期間下雨，更降低出遊興致。

位在三峽區的三角湧觀光商圈協會理事長邱稔耀說，生意與去年相比明顯下降3、4成，人流減少買氣也差，多少因為疫情而不敢出門。

另外，烏來區溫泉社區發展協會理事長宋淑玲認為，主要是氣候及整體經濟環境影響，店家感嘆少掉三分之二的遊客，就連冬天適合的泡湯人數也比往年差。

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