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武漢肺炎》中市加強校園防疫 設戴口罩、勤洗手警示牌

中市教育局要求各級學校、幼兒園及補習班立即啟動相關防疫工作，並設置警示牌提醒教職員生戴口罩、勤洗手及拱手不握手。（記者黃鐘山翻攝）

中市教育局要求各級學校、幼兒園及補習班立即啟動相關防疫工作，並設置警示牌提醒教職員生戴口罩、勤洗手及拱手不握手。（記者黃鐘山翻攝）

2020-01-30 15:49:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕為避免開學後武漢肺炎疫情入侵校園，中市教育局要求市內各級學校、幼兒園及補習班立即啟動相關防疫工作，提醒教職員生戴口罩、勤洗手及拱手不握手，依「嚴重特殊傳染性肺炎查檢表」落實自我檢核，並於30日第一個上班日設置警示牌，提醒進出人員。

教育局表示，30日要求各級學校、幼兒園及補習班立即設置警示牌，提醒教職員生戴口罩、勤洗手及拱手不握手，家長、廠商、志工與訪客等進出校園，務必要求戴口罩，開學前備妥足量口罩、肥皂、額溫槍、消毒用品等相關防疫物資，即日起每週末進行校園消毒工作。

教育局指出，已通知各校應進行全面清查，開學後針對來自疫區的國際師生或至疫區旅遊返國的教職員生予以造冊列管，建立健康監測機制，如有疑似症狀協助儘速就醫，隨時與醫院及衛生局保持聯繫，通報教育部校安系統。

教育局呼籲，家長應指導子女保持良好個人衛生習慣，勤洗手並注意咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所，如出現發燒、上呼吸道等症狀，應儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

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