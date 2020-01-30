武漢肺炎》遭亂po文毀名聲 診所籲勿亂傳否則提告

位於平鎮區山仔頂的勇信診所今天上午在診所臉書粉絲專頁公告，許男的po文是假消息，已遭法辦，請民眾勿再轉貼，否則將提告。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-30 15:52:32

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市許姓男子僅憑著聽聞，2天前利用兒子臉書po文，指稱山仔頂發現第一起武漢肺炎，通報的單位是中豐路上的勇信診所；診所曾姓院長獲悉氣炸提告，經平鎮警分局連夜追緝，在報案後11小時揪出許男並通知到案送辦，勇信診所今天也在臉書公開宣導，除了呼籲勿再轉貼、轉傳，也聲明「一經發現截圖，視同共犯提告」。

根據勇信診所臉書粉絲專頁顯示，本月28日下午2時在不知許男po文的情況下，貼出公告「配合政府防疫大作戰，請進入診間的患者帶口罩，如無準備口罩將無法為您看診，非常時期請大家配合敬請見諒」，院長半小時後回文「勇信診所今日年假後正常開診 、目前無發現相關患者或武漢就醫史患者、只是疫情升溫，必須嚴格預防，配合政府防疫政策及政策宣導。」

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但自昨天下午起，同篇文內有民眾詢問「診所是否有通報武漢肺炎的確診病例呢？一直看到這樣的訊息…？」之後連續有3位民眾表示也看到這樣的貼文訊息，診所立刻回應「假消息已報警了勿轉貼」，院長也回應「散播謠言，警方偵辦中，請幫忙澄清、發文者刪圖以免觸法」，今天一上午10時起，半小時內連續貼出3篇闢謠公告，請民眾「勿再轉貼、勿觸法、為公訴罪加妨礙名譽罪、擾亂疫情罪追究！」

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