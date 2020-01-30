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武漢肺炎》比照SARS防疫 台大醫院再啟獨棟「疫病門診」

台大醫院開啟疫病門診，獨立於主院區之外。（記者吳亮儀攝）

台大醫院開啟疫病門診，獨立於主院區之外。（記者吳亮儀攝）

2020-01-30 14:52:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，台大醫院啟動西址院區獨棟「疫病門診」，讓14天內從中國回台，且有發燒和呼吸道症狀的病患看診，以便和一般病患分開。

目前國內有8例武漢肺炎病患，其中1例是家庭內感染；台大醫院在院門口替來就醫的民眾量體溫、也要求要戴口罩才能進到醫院內，同時也啟動疫病門診，將有發燒或呼吸道症狀者分為高、中、低風險3大類，透過患者分流防堵疫情擴散。

台大醫院發言人王亭貴說，第一類高風險病患是14天內曾到中國湖北、武漢地區者，出現發燒或呼吸道症狀，會直接安排到急診進行快篩，若快篩結果為陽性立即送負壓隔離病房，高風險患者會盡可能安排走醫院外圍，或規劃患者較少走的地方，並給全套保護機制，不讓病毒有散播的機會。

第二類中度風險病患是在14天內有中國湖北省以外地區旅遊史，若出現發燒或呼吸道症狀，可直接到疫病門診就診；第三類低風險患者則是沒有中國旅遊史，但出現發燒或呼吸道症狀，可按常規到門診大樓的家醫科、內科、小兒科等科別就診。

北醫附醫也開始實施三大防疫措施，院方表示，目前全院限縮為3個平面出入口，各出入口配有紅外線體溫監測器，地下停車場出入口則由工作人員協助量測訪客體溫。

同時要求各病房的陪病家屬，每床僅限1人，並要求病人家屬與看護員都需接受體溫量測。

另外，北醫附醫在28日起開設類流感門診，看診對象為14天內無中國旅遊史，有發燒、類流感症狀的民眾，若民眾有類流感症狀及中國旅遊史或曾與疑似、確診個案接觸，院方將會立即啟動防疫機制，並協助民眾進入急診的分流就診。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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北醫附醫於出入口設置紅外線體溫監測，並要求進入者配戴口罩。（圖由北醫附醫提供）

北醫附醫於出入口設置紅外線體溫監測，並要求進入者配戴口罩。（圖由北醫附醫提供）

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