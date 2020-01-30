為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》防疫備戰 高鐵車廂、車站內外天天消毒

春節連假將至，高鐵公司今晚再加開1班南下全車自由座列車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

春節連假將至，高鐵公司今晚再加開1班南下全車自由座列車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-01-30 14:56:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕因應武漢肺炎疫情發展，台灣高鐵祭出防疫措施，也呼籲旅客，乘車時務必配合各項防疫措施，共同維護自身健康及大眾乘車安全。

台灣高鐵表示，依照疾管署發布「因應指引」，高鐵將提前在車站張貼公告，並在營運列車上透過車廂內跑馬燈，加強宣導防疫資訊；呼籲旅客應勤於洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節、生病時務必在家休養，以降低疫情擴散風險。若有疫情相關問題，可撥打政府1922防疫專線尋求協助。

台灣高鐵說明，因應疫情持續升高，高鐵車站持續針對旅客較常接觸的設備，例如廁所、電扶梯、售票櫃台抬面等，不定時加強酒精擦拭消毒，並在每天營業結束後，進行車站全面消毒；各車站保健室也會協助旅客測量體溫，一旦旅客出現發生等病徵，可即早防範因應。

台灣高鐵表示，各車次列車在每日收班後，確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全。另，配合政府建議，高鐵各車次列車均已備妥額溫槍，旅客於旅途中若發現不適，亦可協助檢測體溫。旅客乘車時若發現有發燒、咳嗽或類似感冒症狀，請務必立即向列車服勤員反映，高鐵公司將積極協助旅客落實自主健康管理。

台灣高鐵也針對第一線服務同仁全面實施勤前體溫量測的自主管理，並提供口罩及酒精棉片供同仁於執勤時使用。同時，更將透過每日行前會議特別宣導防疫措施。針對內部員工，高鐵公司將協助近期曾前往疫區（中港澳地區）旅行的員工依照政府規定填寫「海外旅遊通報單」並由護理人員建立體溫量測紀錄管理。

台灣高鐵亦要求全體同仁，加強工作場所、區域之清潔，每日針對辦公室桌面、牆壁、器具及物品等進行消毒，同時將各項會議盡量改採視訊方式辦理，並對來訪外賓啟動體溫量測等衛生管理措施，希望透過積極落實對內對外防疫措施，共同維護同仁及旅客健康。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》香港工會要求「全面封關」 揚言不排除罷工
2020-01-30 14:54

武漢肺炎》香港工會要求「全面封關」 揚言不排除罷工
武漢肺炎》比照SARS防疫 台大醫院再啟獨棟「疫病門診」
2020-01-30 14:52

武漢肺炎》比照SARS防疫 台大醫院再啟獨棟「疫病門診」
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
武漢肺炎》竹市消保官：口罩供應正常、價格平穩 不必恐慌
2020-01-30 14:51

武漢肺炎》竹市消保官：口罩供應正常、價格平穩 不必恐慌
加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員
2020-01-30 14:50

加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-29 17:12

武漢肺炎》台男武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

2020-01-29 17:21

全台最低溫下探6度 明起3天寒流影響最劇烈

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播