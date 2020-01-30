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武漢肺炎》南投縣多所國、高中停止寒輔、營隊

暨大附中停辦下週寒輔，30日到校自修學生要量體溫和戴口罩。（暨大附中提供）

暨大附中停辦下週寒輔，30日到校自修學生要量體溫和戴口罩。（暨大附中提供）

2020-01-30 16:34:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕武漢肺炎疫情升溫，擔心師生多有群聚感染之虞，南投縣國、高中如臨大敵，暨大附中、旭光高中國中部、竹山、延和國中等多所國、高中，決定停止下週的寒假輔導、營隊，而決定不停寒輔的學校，則決議師生全數戴口罩、雙手酒精消毒和量體溫。

今天是春節年假後的第一天上班日，南投縣多個國、高中就因應武漢肺炎疫情，開行政會議討論是否停辦寒假課輔，及學後因應措施。

在縣內社區高中部分，有辦寒輔的暨大附中已決定停辦上週一到週五的寒輔，而未辦寒輔但有營隊的像旭光高中高中部也停辦。

暨大附中今日有到學校自修的學生，則全數戴口罩並量體溫後後才能進教室，進出校園的志工和訪客也要戴口罩和量體溫。而學校也清點學校的消毒水、口罩、耳溫槍和額溫槍等防疫用品，並將酒精、消毒水分裝，開學後分發給各班使用。

未有寒輔的高中職，下週仍有補考的，像下月6、7日辦全校補考的竹山高中，則照常補考，但有感冒的學生和監考老師都要戴口罩，發燒超過38度的學生則須自主隔離，即先請假下次再辦理補考。

縣內國中部分，目前確定要停寒假課輔的，有旭光高中國中部、竹山國中、延和國中，草屯國中決定國一和國二停上寒輔但國三照常上課，中興國中則尚未決定，而決定照常寒輔的像爽文、大成、南投等國中，則師生要戴口罩，要量體溫並雙手酒精消毒，及各處室辦公室和教室消毒。

由於2月11就是開學日，暨大附中今日已決定當天除全校師生量體溫和填紀錄表外，也將開學典禮移到操場的開放空間舉行，當天並進行全校大掃除和消毒。

到校自修學生額溫顯示正常，才能進教室。（暨大附中提供）

到校自修學生額溫顯示正常，才能進教室。（暨大附中提供）

暨大附中行政人員分裝酒精和消毒水，開學日將給各班使用。（暨大附中提供）

暨大附中行政人員分裝酒精和消毒水，開學日將給各班使用。（暨大附中提供）

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