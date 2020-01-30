為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

紅色櫻花谷！ 賞櫻秘境協雲宮超好拍

苗栗縣公館及獅潭交界的協雲宮櫻花綻放，賞花期到2月下旬。（記者張勳騰翻攝）

苗栗縣公館及獅潭交界的協雲宮櫻花綻放，賞花期到2月下旬。（記者張勳騰翻攝）

2020-01-30 16:51:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，周邊栽種了上千株櫻花，目前櫻花盛開，賞櫻正是時候，最近吸引大批賞花人潮，宮方人員指出，今年的花期約到2月下旬，有興趣民眾可把握時間。

此外，另一賞花景點獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑的八重櫻已開8成，再來是昭和櫻及桃、李花接續登場。寺方人員說，目前都是賞花期，開放到2月8日，後續再視花況公告是否再開放賞花，民眾可上官網或打037-221132查詢。

協雲宮座落在公館、獅潭交界山區，海拔約700公尺，周邊種植的櫻花以山櫻為主，還有少量的吉野、八重櫻，樹齡最老有30年左右，從公館鄉沿山道進入大坑社區走苗24線，可開車直達，上山沿途不時可見山櫻粉紅，而李花也陸續開花，成為縣內季節性賞櫻花盛地。

最近協雲宮櫻花盛開，抵達停車場後，成列的紅櫻迎賓，從停車場往下方山谷望去，則是紅色櫻花谷，令人驚艷；最近吸引不少民眾上山賞花，也有不少外縣市遊客慕名而來，成為打卡及拍照的熱門景點，協雲宮周邊人聲鼎沸，相當熱鬧。

協雲宮人員說，目前區內櫻花已開8成以上，到2月下旬都是賞櫻好時機，協雲宮周邊設有停車場，方便旅客賞花。

苗栗縣公館及獅潭交界的協雲宮櫻花盛開，吸引不少賞花人潮。（記者張勳騰翻攝）

苗栗縣公館及獅潭交界的協雲宮櫻花盛開，吸引不少賞花人潮。（記者張勳騰翻攝）

獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑的櫻花盛開，吸引賞花人潮。（記者張勳騰翻攝）

獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑的櫻花盛開，吸引賞花人潮。（記者張勳騰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寒冬限定美景 南庄櫻花綻放迎賓
2020-01-29 11:25

寒冬限定美景 南庄櫻花綻放迎賓
賞花看這裡！ 中和烘爐地、土城太極嶺櫻花盛開
2020-01-27 16:34

賞花看這裡！ 中和烘爐地、土城太極嶺櫻花盛開
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
上萬棵櫻花大爆發！春節打卡 彰化這裡超好拍
2020-01-25 16:36

上萬棵櫻花大爆發！春節打卡 彰化這裡超好拍
美濃玩一波！日遊29公頃花海 夜賞藝術燈景
2020-01-18 20:02

美濃玩一波！日遊29公頃花海 夜賞藝術燈景
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-29 17:12

武漢肺炎》台男武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

2020-01-29 17:21

全台最低溫下探6度 明起3天寒流影響最劇烈

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播