紅色櫻花谷！ 賞櫻秘境協雲宮超好拍

苗栗縣公館及獅潭交界的協雲宮櫻花綻放，賞花期到2月下旬。（記者張勳騰翻攝）

2020-01-30 16:51:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，周邊栽種了上千株櫻花，目前櫻花盛開，賞櫻正是時候，最近吸引大批賞花人潮，宮方人員指出，今年的花期約到2月下旬，有興趣民眾可把握時間。

此外，另一賞花景點獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑的八重櫻已開8成，再來是昭和櫻及桃、李花接續登場。寺方人員說，目前都是賞花期，開放到2月8日，後續再視花況公告是否再開放賞花，民眾可上官網或打037-221132查詢。

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協雲宮座落在公館、獅潭交界山區，海拔約700公尺，周邊種植的櫻花以山櫻為主，還有少量的吉野、八重櫻，樹齡最老有30年左右，從公館鄉沿山道進入大坑社區走苗24線，可開車直達，上山沿途不時可見山櫻粉紅，而李花也陸續開花，成為縣內季節性賞櫻花盛地。

最近協雲宮櫻花盛開，抵達停車場後，成列的紅櫻迎賓，從停車場往下方山谷望去，則是紅色櫻花谷，令人驚艷；最近吸引不少民眾上山賞花，也有不少外縣市遊客慕名而來，成為打卡及拍照的熱門景點，協雲宮周邊人聲鼎沸，相當熱鬧。

協雲宮人員說，目前區內櫻花已開8成以上，到2月下旬都是賞櫻好時機，協雲宮周邊設有停車場，方便旅客賞花。

苗栗縣公館及獅潭交界的協雲宮櫻花盛開，吸引不少賞花人潮。（記者張勳騰翻攝）

獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑的櫻花盛開，吸引賞花人潮。（記者張勳騰翻攝）

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