外國人也瘋紫南宮 春節近70種香油錢回敬土地公

南投縣竹山鎮紫南宮在春節期間收了一堆外幣香油錢。（記者謝介裕攝）

2020-01-30 15:35:36

〔記者謝介裕／南投報導〕今年春節7天假期，前來南投縣竹山鎮紫南宮祈福、求財的人潮，廟方初估達百萬人次，其中不乏外國友人，光是捐獻箱中的外幣香油錢就多達6、70種，宛若「世界銀行」般模樣，也顯示台灣宗教文化的魅力，連外國人也無法擋﹗

今日是大年初六，包括公家機關在內的許多行業，均已開工上班，素有「神明銀行」之稱的竹山鎮紫南宮，依舊人來人往、人聲鼎沸，廟方人員在整理香油錢時，也發現外幣遠較往年還多，包括美金、英磅、印尼盾、泰銖、新加坡幣、港幣、人民幣等，多達6、7國，有的因從未見過，也不知真偽，還有待金融機構進一步協助辨識。

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紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，隨著媒體報導，紫南宮的知名度也愈來愈高，以致許多外國遊客也都慕名而來，其中，不乏本地信眾帶著外國友人一起前來感受台灣特有的宗教文化，也相信該廟所供奉的主神土地公、土地婆，不會有顏色、種族之分，絕對會一視同仁給予祝福及庇佑。

因今年新春連假有7天，廟方初估每天人潮10多萬人次，其中約一成五的人，係為借金或還金而來，以「借金」上限600元為計算標準，7天下來被借出的金額逾3000萬元，至於「還金」的金額則尚待統計中。

莊秋安說，因借金及還金都以身分證作為登記標準，原則上，未取得我國身分證的外國友人不得「借金」，但有時禁不起外國友人的熱情，也會通融讓其「現借現還」，但幣值限制為新台幣，哪怕美金、英磅也不行，主要是讓其體驗向神明許願、擲筊的台灣傳統文化。

在此前提下，外國友人也多半會加碼「還金」，除了新台幣以外，還會以自己國家的錢幣投入捐獻箱，以表對神明的敬愛之意，這也是廟方香油錢多達6、70種的主因，同時廟方也自我期許扮演好宗教文化平台角色，讓外國友人感受到神明慈愛及恩澤廣佈之餘，也為友好外交工作貢獻一己之心力。

南投縣竹山鎮紫南宮人員就外幣香油錢進行點算整理。（記者謝介裕攝）

今日大年初六，南投縣竹山鎮紫南宮仍湧現借金及還金人潮。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮紫南宮管理委員會主委莊秋安（皮衣外套者），強調，神明對台灣信眾及外國友人，都一視同仁給予祝福。（記者謝介裕攝）

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