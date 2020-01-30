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台南景點湧人潮 春節遊客逾640萬人次

春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。（記者王涵平翻攝）

春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。（記者王涵平翻攝）

2020-01-30 13:51:57

〔記者王涵平／台南報導〕春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。

南市觀旅局表示，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟及各大廟宇。遊客常去的市區巷弄、古蹟景點及夜市也是熱鬧非凡，市郊如關子嶺溫泉區、七股鹽山、新化國家植物園及蕭壠文化園區等適合親子旅遊的景點為主。七股鹽山、走馬瀨農場及頑皮世界，則為遊樂區的前三大人氣王。

此外，旅館、民宿也喜迎遊客人潮，旅館及民宿住宿率初一約8成4，初二、初三則達9成以上，郊區的虎頭埤、德元埤、雙春等露營營位也都一位難求，台南近年住宿供給市場已有成長，旅宿業住宿率仍維持高檔，顯示台南住宿市場仍呈現良性健康成長。

國定古蹟台南山上花園水道博物館湧入逾4.6萬人次、左鎮化石園區也超過2.2萬人次。另奇美博物館、台南都會公園等也都吸引超過3萬人次。

每年春節限定的台南在地燈會，如月津港燈節已逾36萬人次參觀、普濟殿燈會有10萬人次、今年首次登場的龍崎空山祭也有4萬人次，顯示台南各地燈會均已打造出自我特色品牌及客群，每年可吸引50萬以上人次參觀燈會。

台南各地春節活動將持續至元宵節後，如鹽水月津港燈節（至2/16）、鹽水蜂炮（2/7-2/8）、龍崎空山祭（至2/2）、永康大灣「斗笠燈會」（至3/1）、府城普濟殿燈會（至2/15）、府城成功燈會（至3/1）、神農街燈會（至3/1），緊接有國際三大蘭展之一的台灣國際蘭展（3/7~3/16），在後壁區台灣蘭花生技園區接續登場。

春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。（記者王涵平翻攝）

春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。（記者王涵平翻攝）

春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。（記者王涵平翻攝）

春節期間台南景點湧人潮，7天假期遊客逾640萬人次，南市觀光旅遊局統計，以各地寺廟祈福為大宗，初二、初三則以景點、風景區的親子郊遊為主。（記者王涵平翻攝）

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