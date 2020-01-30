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武漢肺炎》網傳中國附醫收治確診病例 院方澄清是謠言

民眾謠傳中國附醫收治武漢肺炎病例，衛生局指民眾散布謠言將違反傳染病防治法，最高可罰300萬元。（記者蔡淑媛攝）

民眾謠傳中國附醫收治武漢肺炎病例，衛生局指民眾散布謠言將違反傳染病防治法，最高可罰300萬元。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-30 13:36:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾在社群媒體流傳「台中人注意」，指台中中國附醫有武漢肺炎隔離病患，還附上Line群組指同學限時有PO等對話，中國附醫澄清指出「這是謠言，請勿聽信和流傳！」 衛生局也重申，民眾散布謠言將違反傳染病防治法，最高可罰300萬元，並依社會秩序維護法送辦。

中區傳染病防治醫療網指揮官、中國醫大附設兒童醫院感染科主任黃高彬指出，中國附醫是台中市指定15家隔離醫院之一，通報疑似症狀病例會送院隔離檢驗，目前檢驗結果已排除或是排除中，而且通報病例到院皆使用隔離通道到負壓隔離病房，與院內患者完全區隔。

黃高彬表示，通報病例經採檢後確認陰性後24小時會2度採檢，2次確認為陰性、排除感染武漢肺炎，衛生局、疾管署後通知解除隔離，才會讓其返家，但要繼續進行居家14天隔離，目前政府也採行手機定位訪視管理。

黃高彬指出，台灣武漢肺炎疫情控制良好，目前8名武漢肺炎病例為中國人或國人在中國境內感染，其中一名本土病例是家戶內感染，並非社區感染，民眾毋須恐慌，對於網路相關疫情謠言不可聽信，應以疾管署發佈為主。

黃高彬表示，農曆春節結束、開始上班上學，對於國人從中國旅遊回台或是中國學生回台上課，如果無相關症狀，建議仍應健康自主管理14天，提醒如果是從病例數較多省份回家，最好居家隔離。

中國附醫主秘張師聖指出，為防範武漢肺炎，院方嚴陣以待，通報懷疑病例從送院到入院流程皆採隔離通道到隔離的獨立病房，與外界完全隔離，也提醒民眾到醫院應配戴口罩、配合量體溫；院方表示，陪病家屬盡量限2人以下，也請住院病人的親朋好友不要來院探視，照顧病人的家屬則不在此限。

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