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春節到澳門旅遊 送托幼兒保母拒收

新北市公共托育中心親子館為加強消毒暫停開放，2月4日才會重啟開放。情境圖非相新聞人物（資料照）

新北市公共托育中心親子館為加強消毒暫停開放，2月4日才會重啟開放。情境圖非相新聞人物（資料照）

2020-01-30 12:44:46

〔記者何玉華／新北報導〕春節假期結束，開工第一天，新北市一名從澳門旅遊回來的家長將小孩送到保母家時，遭到拒收，氣憤地打電話向市府投訴，強調自己及家人都沒有症狀，保母怎麼可以拒收；經社會局人員柔性勸導後，家長才勉為接受，社會局兒童托育科科長林秀穗表示，保母可考量收托情形，若同時有收托其他幼兒，還是建議曾赴中港澳旅遊的家長，先讓幼兒在家自主隔離，勿送托。

另一方面，為加強消毒，新北市公共托育中心親子館暫停開放，預計2月4日才會重新開放。

林秀穗表示，早上有家長投訴，保母以其日前到澳門旅遊剛返台為由拒收幼兒，讓他相當氣憤，質疑保母作法不當；經柔性勸導幼兒照顧空間密閉，且小小孩不易戴口罩，且戴口罩也有風險疑慮，建議請幼兒在家自主隔離幾天，確認健康無虞再送托，家長才氣消。林秀穗說，尊重保母決定，但保母若有照顧其他幼兒，也要為其他孩子的健康把關。

林秀穗強調，相較於保母，公共托育中心一早全面盤查工作人員、幼兒春節期間旅遊地、病史，若發現幼兒有病兆，要求就醫確診病況後再送托；若有接觸中港澳返台的家屬或剛旅遊返台，暫時勿送托。她表示，早上已請一名返鄉探親的中國籍托育人員在家自主管理14天。

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