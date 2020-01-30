愛犬咬爛護照主人氣炸...事後感謝：還好你阻擋我去武漢

護主神犬「Kimi」。（圖擷取自臉書）

2020-01-31 09:33:54

〔即時新聞／綜合報導〕護主神犬？中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。近期有一名部落客在網路上分享自家狗狗的「護主行為」，讓大批網友前往朝聖，大讚狗狗未卜先知。

臉書粉專「金毛愛旅行の視角」曾在1月13日發文表示，自己飼養的黃金獵犬「Kimi」突然在他準備出境的前一週，咬爛了重要的護照，讓他氣得直呼「誰來給我把這隻狗帶走」，網友也紛紛建議他快去辦「急件處理」。

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只是沒想到，這件事過沒多久武漢肺炎就爆發了，讓本來正打算赴中的Kimi飼主嚇了大一跳，認為Kimi此舉是在保護他，也多虧有了牠突如其來的「搗蛋」，才能讓他們一家平安在台灣過年，特別發文感謝Kimi，「現在想起來挺玄，也挺感動的」。

許多網友也紛紛到粉專留言區「朝聖」，「太神啦」、「神犬，未卜先知」、「朝聖忠犬救主」、「他愛妳所以救了妳」、「真的很神奇，按道理狗狗未至於那麼頑皮吧，都去過那麼多次旅行了」，也有網友笑稱，「狗狗只是在磨牙，你給他雞腿他會更想吃，不過也是幸運」。

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