武漢肺炎》與確診病例同班機男子鬧失蹤 彰縣衛生局開罰10萬

武漢肺炎疫情升溫，戴口罩成為防疫必備。（記者劉曉欣攝）

2020-01-30 12:43:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕傳聞在彰化縣設籍的1名男子本月25日返台，剛好與台灣第4例武漢肺炎確診病例搭同一班機，但是男子卻行蹤成謎，令民眾憂心忡忡；對此，彰化縣衛生局長葉彥伯強調，這名男子返台後住在外縣市，昨天已找到人，由於男子未遵守居家隔離還趴趴走，將依法開罰10萬。

傳聞有名男子戶籍設在彰化鹿港，但所留的市內電話則在北部，市話是02開頭，由於男子與武漢肺炎確診病例搭同一班機，屬於「中港澳入境民眾健康關懷服務」追蹤對象，也就是應該由村里幹事進行為期14天的電話關懷，但傳出男子返台後手機不接，市話也找不到人，讓衛生單位急得像熱鍋上的螞蟻，還出動警政系統找人。

請繼續往下閱讀...

葉彥伯強調，這名男子只有戶籍在彰化縣，返台後就沒有住在彰化縣，昨天已在外縣市找到男子，目前已由男子居住地的衛生單位接手追蹤工作。

葉彥伯指出，由於男子屬於居家隔離個案，依照規定就是要待在家裡14天，不可以趴趴走，但這名男子違反規定，將依法開罰10萬元。

葉彥伯強調，目前追蹤關懷是由戶籍所在的衛生單位進行管理，只要是中央追蹤名單，彰化縣統統都有掌握到，沒有找不到的關懷個案，衛生單位電話追不到人，就會請警政系統幫忙，警政系統與衛生單位會共同合作來防疫。

葉彥伯指出，如果符合居家隔離或是居家檢疫的條件，就應該待在家裡14天，不可以趴趴走，萬一沒有做的話，就會依法開罰1萬到15萬元；如果情節重大，還跑到外縣市，則予以重罰。

葉彥伯強調，如果「中港澳入境民眾健康關懷服務」追蹤對象，所留的電話、住址、手機不屬實，或者所留的手機號碼正確，卻不接電話，同樣也會依法開罰，不會讓防疫出現漏洞。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法