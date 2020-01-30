武漢肺炎》「山子頂出現疫情」 民眾胡亂po文遭法辦

許姓男子在兒子臉書po假疫情遭截圖送辦。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-30 12:18:13

〔記者陳恩惠／桃園報導〕又有民眾將聽説的「假疫情傳聞」在臉書公開po文遭法辦！桃園市平鎮區一名許姓男子，前天利用兒子的臉書po文，表示山子頂地區出現首宗武漢肺炎疫情，並指名在某診所就診，立刻遭民眾截圖報警，診所負責人獲悉提告，警訊後依傳染病防治法、恐嚇公眾罪及妨害名譽等罪送辦。

據了解，許姓男子28日上午11時，以手機進入兒子「Derick Hsu」的臉書帳號公開po文表示，「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎病例，通報單位為XX診所#防疫措施#千萬做好」，事發後4小時，該診所院長接到友人通知，發現許男留言危害診所名譽，晚上向警方報案。

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平鎮警分局據報，立刻啓動偵查，發現「Derick Hsu」的帳號只是個孩子，且臉書也已經關閉，昨天凌晨仍持續追查，發現帳號又改成「Kobe Hsu」，經比對後發現是35歲的許姓男子，於是通知他到案說明。

許男表示，此傳聞也是發文前一晚和另名友人聊天時才得知，po文只是希望大家注意，沒想到會觸法。

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