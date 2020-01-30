武漢肺炎》台大6名中生有湖北旅遊史 每人1房1衛浴隔離14天

面對嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，台大校方今天受訪表示，目前有7個學生具有中國湖北旅遊或居住史，依規定住宿隔離14天住單人房，其中一人是外籍生， 6人是中生。 都是一人一房一衛浴的隔離空間。（取自台大臉書）

2020-01-30 12:12:38

〔記者林曉雲／台北報導〕面對武漢肺炎疫情，台大校方今天受訪表示，目前有7個學生具有中國湖北旅遊或居住史，依規定住宿隔離14天住單人房，其中1人是外籍生，6人是中生，都是1人1房1衛浴的隔離空間。

台大今天也在官方臉書說明因應措施，由住宿服務組建立聯絡管道並掌握有中港澳旅遊或居住史學生之名單；由宿舍輔導員追蹤，具有湖北旅遊或居住史之學生，住宿隔離14天住單人房；非湖北旅遊或居住史之學生自主健康管理14天，可外出但須通報宿舍管理人員。

請繼續往下閱讀...

另，具有湖北旅遊或居住史之學生，若出現呼吸道症狀，學生應主動聯絡1922防疫專線，聽從1922專線指示就醫，切勿自行就醫；同時請學生聯絡宿舍輔導員，由宿舍輔導員協助同學依1922之指示前往指定醫院就醫，並通知保健中心做後續追蹤。

此外，凡由中港澳返台之教職員工生，主動登入「台大校園傳染病管制網通報保健中心，並填寫「國立台灣大學校園嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）健康關懷問卷」，同時應依照「中央流行疫情指揮中心」發佈之「具感染風險民眾追蹤管理機制」，按照個人狀況實施自我隔離或自主健康管理。

針對具有中國湖北旅遊、居住史之高風險教職員工生，台大表示，依照「中央流行疫情指揮中心」頒佈之「健康關懷」層級辦理自我隔離14日後，始得恢復正常上班或上課；教職員工生如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀時，應戴醫療用口罩；平時並應加強洗手。

台大的各辦公室、教室、系館、宿舍、餐廳、廁所等處，全面裝置乾洗手設施。加強公用電梯、扶手、桌面、電腦鍵盤等容易接觸的位置擦拭消毒；而在疫情結束前，校內大型考試（考生來源多元），工作人員及考生必須配戴口罩，考場入口準備乾洗手液。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法