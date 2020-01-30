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武漢肺炎》國泰、港龍中國航班 今起停供熱毛巾、停售免稅品

國泰航空及國泰港龍即起將調整中國航班機艙服務，包含暫停提供熱毛巾、枕頭等客艙機上用品，並暫停販售免稅商品。（美聯社）

國泰航空及國泰港龍即起將調整中國航班機艙服務，包含暫停提供熱毛巾、枕頭等客艙機上用品，並暫停販售免稅商品。（美聯社）

2020-01-30 11:07:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續升溫，國泰集團今天宣布國泰航空及國泰港龍即起將調整中國航班機艙服務，包含暫停提供熱毛巾、枕頭等客艙機上用品，並暫停販售免稅商品。

國泰集團表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國大陸航班的機艙服務將會作出短暫調整，自今日2020年1月30日起生效，直到另行通知。

國泰集團表示，鑑於中國大陸新型冠狀病毒的情況，及為了進一步加強我們的健康與安全規範，即日起將調整往返中國航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

此外，乘搭往返中國中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋，已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務將維持不變。

國泰集團表示，今起將停止供應各客艙機上個人用品，包括熱毛巾、枕頭、毛氈及雜誌，機上免稅商品售賣服務也會暫停。

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