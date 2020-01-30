台鐵烏日站1人落軌遭普悠瑪撞死 5站中午12點前恢復運作

普悠瑪號在烏日站撞及一名旅客，各車次到站時間也受到影響。（台鐵提供）

2020-01-30 10:18:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵通報指出，一輛110次的從潮州開往南港的普悠瑪列車，今天上午9點49分進入烏日站時，1名旅客從月台跌落軌道遭撞擊，當場死亡。

台鐵將該事故列為列車丙級災害規模，目前改東正線單線雙向行車，並通知路警現場處理，加強播音以服務旅客。受阻車站包含台中、五權、大慶、烏日及新烏日等車站，預計今天中午12點前恢復運作。

普悠瑪號在烏日站撞及一名旅客，各車次到站時間也受到影響。（台鐵提供）

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