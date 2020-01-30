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武漢肺炎》韓國瑜取消新春團拜 突檢左營區防疫作為

韓國瑜取消新春團拜，走訪左營區行政大樓，慰問公務員，並突檢防疫作為是否落實。（記者葛祐豪翻攝）

韓國瑜取消新春團拜，走訪左營區行政大樓，慰問公務員，並突檢防疫作為是否落實。（記者葛祐豪翻攝）

2020-01-30 10:09:41

〔記者葛祐豪、蔡清華／高雄報導〕今天是農曆年後的上班日，因武漢肺炎疫情擴大，高雄市長韓國瑜取消新春團拜，走訪左營區行政大樓，慰問第一線的公務員，並突檢防疫作為是否落實。

韓國瑜今早由民政局長曹桓榮陪同，前往左營區行政大樓，視察各局處派駐機關第一線公務員的防疫現場，同時也向洽公民眾恭賀新年，並實地突擊檢查防疫作為是否落實。

韓國瑜發現大樓內市府所屬第一線機關，無論是銀行、戶政事務所、區公所、稅捐處等第一線櫃檯受理人員，均戴著口罩，保護自身和洽公市民的健康安全，各出入口也都備有乾洗手及志工幫忙量體溫，電梯每2小時消毒一次，防疫作為值得肯定。

韓國瑜指出，左營區因高鐵、台鐵及高捷三鐵匯聚，受到外來衝擊也最即時，高雄市武漢肺炎第一例確診境外個案，就是住左營，是一名下飛機搭捷運返家的台商，唯有衛生所落實疫調、清潔隊加強環境衛生、區公所強化里鄰宣導，三方配合才能阻絕疫情。

韓國瑜並指示，如果有弱勢家庭需要口罩，也請區公所主動提供。

民政局長曹桓榮指出，民政局已與內政部連繫，每天掌握從湖北省或有武漢市旅遊史入境者，交由里幹事進行14天的電話居家關懷；如果與確診者有接觸者，里幹事則每天不定時家訪關懷，以確認追蹤者真正在家隔離中。

韓國瑜隨後在市議員陳玫娟、李眉蓁邀情下，前往千佛山般若寺、元慶寺、左營靈霄寶殿參香祈福，祈求高雄平安。

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