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首頁　>　生活

武漢肺炎》各地檢署防疫 嚴查哄抬防疫物資

口罩示意圖。（資料照）

口罩示意圖。（資料照）

2020-01-30 10:04:02

〔記者錢利忠／台北報導〕面對中國武漢肺炎疫情在全世界蔓延，今天是政府公務機關及民間企業的開工日，為加強查察有無哄抬防疫物資等違反傳染病防治法等情況，高檢署已通知全國各地檢署，由「打擊民生犯罪」專組成立「查緝民生犯罪聯繫平台」；轄區位於首善之都的台北地檢署，也已聯繫轄區衛生局及警局嚴加查察，避免口罩等防疫物資遭哄抬販售。

此外，高檢署也已指示各地檢署，在武漢肺炎的防疫期間，添購足夠的口罩及防護衣等防疫物資，提供給如檢察官、法醫、書記官等，有須因案出外勤的人員使用。

高檢署指出，根據傳染病防治法第61條規定，若囤積或哄抬口罩、酒精等防疫物資的價格，情節重大者可處1年至7年徒刑，得併科500萬元以下罰金；同法第62條另規定，若明知罹患傳染病卻未依規定接受隔離，導致傳染給其他人者，可處3年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

另外，傳染病防治法第63條還規定，若傳播關於疫情不實的訊息，足生損害公眾或他人者，將處300萬元以下罰金。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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