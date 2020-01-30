01/30 各報重點新聞一覽

中國呼吸醫學專家鍾南山指出，發現早、早隔離是對抗「武漢肺炎」的不二法門，還要民眾留意武漢人，維持他廿日提倡的「不去武漢，不出武漢」基調。 相較於武漢人因當局廿三日封城決定受困，中國各地近日竟出現民眾為求自保的「封村」現象，中國公安部廿八日終對這種「違法」行為發出警告。（美聯社檔案照）

2020-01-30 06:34:19

自由時報

傳染力更強 武漢肺炎確診數已逾SARS

中國國家衛生健康委員會公布，截至廿九日下午六時，中國共有六○七八例確診罹患武漢肺炎，奪走一三二條性命，確診數據正式超過了二○○三年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在中國境內的「官方病例總數」五三二七人。

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疫情拉警報 台股開紅盤恐補跌

中國武漢肺炎疫情持續延燒，衝擊全球金融市場信心，美股在台股休市期間下挫，港股昨春節後開市狂洩近八百點，為台股今天開紅盤埋下變數；國安基金昨信心喊話，台灣經濟基本面穩健，投資人要有信心；投信也多認為，疫情對台股是「短空長多」。

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武漢肺炎》台灣8確診病例 共接觸460人

中國武漢肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨天指出，我八名確診病例的接觸者共四六○人，其中廿七人出現相關症狀並已通報，官方啟動首次推動的「電子監控」，第一波監測從須居家隔離的四六○人開始。行政院長蘇貞昌主持會議時指示，相關部會應加強檢視管制措施有無落實，不能讓病人到處趴趴走，若管制不確實，立刻依傳染病防治法嚴辦，「這才像個政府，這才是會做事！」

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聯合報

今天開工 防疫如臨大敵 跨部會備戰

武漢肺炎疫情延燒，今天是農曆年後開工日，各界如臨大敵，公股行庫新春團拜全數取消。據大陸央視報導，截至廿九日十八時，累計確診病例達六○七八例，超過二○○三年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的五三二七起確診數量；北京昨確診病例數破百，香港新增兩例初步確診個案，之前未有疫情的西藏，也出現一起疑似病例。

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過年都在排隊搶口罩…民眾哀嘆 工廠開工衝貨

武漢肺炎疫情持續擴大，國內卻出現口罩荒？一名來自新北婦人稱排隊三天，到昨天才買到口罩，她哀嘆：「過年都是排隊買口罩度過的。」口罩業者表示，口罩荒應是台商掃貨，加上物流休假無法鋪貨，今天一開工，工廠全面生產，根本供貨無虞；台南市長黃偉哲也喊話，貨品充足，不用擔心買不到。

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中國時報

美日撤僑 南韓等國紛跟進

武漢肺炎疫情一發不可收拾，美國與日本已經從「封城」的武漢撤出數百名公民，南韓首班包機今天（30日）上午10時將從仁川國際機場起飛，接回滯留當地的僑民，次架包機將於30日中午出發。法國、澳洲、紐西蘭、土耳其、馬來西亞也打算跟進。

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青壯世代逆襲 蔣萬安參選書記長

農曆春節結束，第10屆新科立委將在2月1日報到，民進黨今將召開籌備會，研商立院正、副龍頭人選，目前以游錫堃搭蔡其昌呼聲最高，而柯建銘因被視為最能貫徹蔡政府意志，極可能續任黨團總召；而藍軍在世代交替浪潮下，除被視為藍軍「衝組」的林為洲宣布參選黨團總召，蔣萬安更已表態參選書記長，象徵號召青壯世代發動逆襲。

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台股封關期間 主要股市表現

武漢肺炎疫情居家電子監控重點措施

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