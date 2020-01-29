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醫病》天氣冷颼颼 台中流感、發燒患者增2成

春節期間天氣寒冷，台中慈濟醫院急診患者明顯增加，其中發燒病人就佔了約5成。（記者陳建志攝）

春節期間天氣寒冷，台中慈濟醫院急診患者明顯增加，其中發燒病人就佔了約5成。（記者陳建志攝）

2020-01-29 20:12:53

〔記者陳建志、許國楨、蔡淑媛／台中報導〕春節初二後氣溫下降，台中包括中山附醫、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、亞大醫院，民眾因流感，以及發燒、咳嗽等類流感上呼吸道症狀而掛急診的患者明顯增加至少2成，醫師呼籲因正值武漢肺炎流行期，民眾儘量避免到密閉空間和公共場所，若出現發燒等不適症狀更要盡早就醫釐清。

天氣冷颼颼，台中慈濟醫院從除夕到初三急診加類流感病人數暴增，其中發燒病人就佔約5成，急診科醫師陳信宏表示，因診所大多休診，醫院急診每天約收治40名流感患者，明顯比平常增加約1倍，因這波流感及其他呼吸道傳染病的傳染力很強，最近又有寒流來襲，早晚溫度變化大，建議老人、慢性病人與小小孩容易因低溫引發不適，要注意身體保暖。

大里仁愛醫院急診部主治醫師梁偉成也說，春節期間因發燒、上呼吸道等類流感症狀就醫民眾增加約3成，因目前正值武漢肺炎流行期，建議民眾儘量避免到密閉空間和公共場所，若出現發燒等不適症狀，更要儘早就醫確認病因。

中山附醫急診部主任潘志祥指出，春節期間到醫院掛急診的流感患者增加約2成，大部分出現輕微發燒及上呼吸道症狀，其中並有部分民眾是從中國旅遊返國後就醫；亞大醫院急診的流感患者，春節期間也明顯比平常多出約1到2成。

中國附醫急診部主任陳維恭則表示，今年春節是流感疫情高峰期，就醫人數與往年差不多，但沒有出現之前預期的流感大爆發，這可能是因武漢肺炎疫情，民眾嚴格防疫，戴口罩、勤洗手和少去公共場所有關，也間接減少流感的群聚傳染，不過春節假期將結束，民眾開學、開工上班，這一週將是疫情觀察重點。

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