武漢肺炎》防疫大作戰 台中30日起進校園戴口罩

台中幼兒園到高中各級學校，從明天開始進入校園要戴口罩。（記者陳建志攝）

2020-01-29 15:17:48

〔記者陳建志／台中報導〕因應武漢肺炎疫情升高，因為明天就要上班、上課，市府教育局昨晚緊急通報，從幼兒園到高中各級學校，要求從30日開始，進入校園後，包括教職員、家長、廠商、志工與訪客都要戴口罩，學校也要在寒假結束前備齊口罩、肥皂、額溫槍、消毒用品等防疫物資，有些學校並決定從明天開始暫停校園開放，教育局表示尊重校方各自考量，不過校園是否全面暫停開放，將在明天開會討論。

因應武漢肺炎疫情，市府教育局昨晚通報幼兒園到高中各學校，要求從30日上班日起，各校都要設置警示牌，提醒教職員生戴口罩、勤洗手及拱手不握手等，且家長、廠商、志工與訪客等進出校園，都要求一律戴上口罩。

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教育局並要求，各校在2月1日、2月2日週末兩天進行全面消毒，在疫情降溫前，每週末都要執行消毒工作。各校也要在開學前備妥足量的口罩、肥皂、額溫槍、消毒用品等相關防疫物資，並避免舉辦大型集會及團體活動，對於寒假期間前往中國湖北地區，以及前往中港澳旅遊的師生造冊列管，並落實居家檢疫14天或者自我健康觀察14天。

烏日國小昨晚已經在臉書貼出公告通知家長，校長沈俊達表示，明天開始就會要求教職員、家長進校園戴口罩，不過因目前校園開放，不少民眾進入校園運動，擔心成為防疫漏洞，已先請警衛勸導民眾進校園戴口罩，但希望教育局能統一做出規定。

霧峰區吉峰國小學務主任臧芷伶則表示，因明天開始包括課後照顧班、幼兒園、寒假營隊都已經開始上課，除要求學生戴口罩，進校園也會量額溫，並從明天開始暫停校園開放直到疫情解除，將以最嚴謹的措施確保師生健康。

市府教育局體健科長劉姵君表示，目前先規定教職員，以及會接近教室的家長、志工、廠商、訪客，進校園一定要戴口罩，至於運動民眾因主要在戶外，並未接近教室，且是通風的空間，詢問衛生局後表示，風險相對較低，校園是否全面暫停開放，將在明天開會討論後決定。

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市府教育局昨晚通報學校進行武漢肺炎防疫措施，烏日國小在臉書進行公告。（記者陳建志翻攝）

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