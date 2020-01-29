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武漢肺炎》彰化夫妻罹病趴趴走 所到之處今全面消毒

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

2020-01-29 13:46:45

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣衛生局證實台灣首起武漢肺炎「本土病例」出現在彰化縣，且是一對夫妻同時罹病，由於患者在過去幾天曾到過賣場、超市與菜市場，並曾接觸過36人，衛生局今天派員到相關地點發送消毒藥水給商家、店家進行全面消毒，防堵疫情擴散。

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

衛生局昨晚證實這起本土病例，是住在彰化縣的兩位夫妻，52歲的妻子在20日從中國搭機返台，期間與50歲的丈夫還各自逛賣場、超市及菜市場，短短5天夫妻就發病各有發燒、咳嗽症狀，被防檢單位鎖定後篩檢確診，目前都在醫院隔離病房治療，病況穩定。

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆所到之處，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

由於這對夫妻日前曾到過相關賣場、超市與菜市場，消息傳出後引發不少縣民緊張，紛紛詢問這對夫妻曾去過哪些地點，並批評這對夫妻有症狀還四處趴趴走，萬一導致疫情擴散後果不堪設想。

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆曾去過的市場，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

彰化夫妻罹患武漢肺炎時曾趴趴走，衛生局今針對夫妻倆曾去過的市場，督導店家全面消毒。（記者湯世名翻攝）

衛生局今天派員到這對夫妻日前曾去過的賣場、超市及菜市場發送消毒藥水，並督導相關人員仔細擦拭門窗、桌椅、攤位等地點，以防民眾人心惶惶，務必做到全面防堵疫情擴散。

至於這對夫妻目前狀況，衛生局長葉彥伯表示，這兩名夫妻狀況相當穩定。過去數日夫妻倆曾接觸過的36名相關店家員工，他們也針對這些員工進行14天居家自主管理，目前並無異狀，民眾不用過度恐慌。

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