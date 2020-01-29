幸運！到嘉義排隊買沙鍋魚頭 「買即中」刮中100萬

嘉義市「買即中彩券行」開出兩張100萬元大獎。（記者林宜樟攝）

2020-01-29 12:35:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節台彩刮刮樂熱賣，1月23日一對夫妻到嘉義市知名的「林聰明沙鍋魚頭」排隊用餐，等待時到對面的「買即中彩券行」買3張2000元刮刮樂彩券，竟刮出100萬元大獎；而1月25日又有一對夫妻到買即中彩券行買200元刮刮樂，刮出100萬元頭獎，讓許多民眾直說「真的是買即中！」

買即中彩券行位於嘉義市光華路107號，就在知名的林聰明沙鍋魚頭分店斜對面；店家說，刮出2000元刮刮樂100萬元大獎的是一對年紀約30幾歲，從高雄來旅遊的夫妻。

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店家說，1月23日晚上那對夫妻先排隊買沙鍋魚頭，等待時先生到彩券行想試一下手氣，原本太太想買500元的刮刮樂，但先生堅持要刮2000元面額的，最後總共買3張「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮到後來先生的手竟然在發抖，跟太太說「好像中大獎了！」，太太原本不敢置信，再度確認後發現真的刮出100萬元大獎，當下開心大喊「中大獎了」，跑回餐廳跟同行的友人告知這個好消息。

店家說，1月25日下午，一對嘉義在地的夫妻來買刮刮樂，共買5張200元面額的刮刮樂，結果刮出100萬元頭獎，夫妻倆都非常開心。

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