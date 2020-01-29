武漢肺炎》高市學校開學前防疫動起來 幼兒園率先開跑

教育局長吳榕峯今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒等工作。（記者陳文嬋攝）

2020-01-29 11:39:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市各級學校、幼兒園積極進行武漢肺炎防疫工作，因應私立幼兒園開學在即，教育局長吳榕峯今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒等工作，呼籲親師生一起落實防疫工作。

局長吳榕峯表示，教育局已提供各級學校、幼兒園及補習班明確的防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒工作，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動、如有召開會議（集會/研習）需求，應先進行防疫風險評估，以及針對寒假期間赴湖北地區或中港澳地區的教職員生的防疫措施等。

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私立幼兒園較公立學校及幼兒園2月11日開學日更早，作為校園開學防疫首發，教育局呼籲親師生共同落實防疫工作，守護自己與他人的健康。

教育局為提醒公私立幼兒園因應防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），已於1月28日年假連續假期即將結束前，透過公私立幼兒園社群平台，通知教育局訂定的相關防疫配合措施，並提供衛生局防疫資訊。

教育局說，第二學期開園日期，私立幼兒園與政府機關上班日一樣，訂於1月30日，緊接著非營利幼兒園在2月3日開園，最後公立幼兒園開園與國小開學都在2月11日，今於私立幼兒園開園前夕，局長吳榕峯非常重視幼兒園防疫消毒工作，特別前往彌陀區私立龍心幼兒園關心園內消毒清潔工作。

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教育局長吳榕峯今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒等工作。（記者陳文嬋攝）

教育局長吳榕峯今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒等工作。（記者陳文嬋攝）

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