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武漢肺炎》若中國沒法有效防疫 台專家：肺炎可能流行至夏季

國內專家認為，如果中國無法有效圍堵病毒，疫情可能會持續到夏季。（美聯社）

國內專家認為，如果中國無法有效圍堵病毒，疫情可能會持續到夏季。（美聯社）

2020-01-29 11:09:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情在全世界持續擴散，中國權威專家鍾南山認為疫情一週後達到高峰並退燒，但國內專家認為，目前武漢肺炎無解藥也無疫苗，如果中國無法有效圍堵病毒，疫情可能會持續到夏季。

根據《聯合報》報導，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎認為，武漢肺炎感染者多為輕症，比起流感來說，武漢肺炎的重症與致死率稍高，致死率約4%，與SARS的10%致死率相比，武漢肺炎致死率略低，但人傳人效率比SARS還高。

李秉穎指出，新型冠狀病毒人傳人的效率高且無疫苗，若沒有將感染者有效隔離，疫情高峰是不會過去的，目前看來中國封城地區已有不少人向外移動，「因此我比較悲觀」，因冠狀病毒不耐熱，到了夏季疫情可能趨緩，但現在距離夏季仍有數月，只能盡可能做好防疫工作。

中醫附醫感染科主治醫師王任賢則指出，目前武漢肺炎病例增長快速，病毒很有可能以侵犯上呼吸道、造成鼻咽喉炎等輕症為主。王任賢調，我國防疫應該更強調社區防疫，除了向民眾加強宣導咳嗽禮節、盡量別到公共場所之外，還要對大型群聚活動作規劃，將社區傳染風險降到最低。

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