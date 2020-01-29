109年留學獎學金205個名額 首次網路報名

109年教育部留學獎學金將提供205個名額，為因應政府e化服務，並考量國外學子報名便利性，109年起留學獎學金甄試，首次採取網路報名。（記者林曉雲攝）

2020-01-29 10:55:26

〔記者林曉雲／台北報導〕109年教育部留學獎學金將提供205個名額，為因應政府e化服務，並考量國外學子報名便利性，109年起留學獎學金甄試，首次採取網路報名 ，無需郵寄紙本報名表，申請人請詳讀簡章，於網路報名同意具結遵守相關規定，即可進行報名程序。

教育部國際及兩岸教育司科長王鴻鳴說明，留學獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，一般生每名每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年，近年錄取率一般生一般學群約29％，一般生選送赴特定國家約39％，另針對特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年，特殊生錄取率約54％。

請繼續往下閱讀...

科長王鴻鳴表示，獎學金甄試自109年1月16日開始受理網路報名，將至109年2月13日中午12時整截止。申請人需為已在國外優秀大學攻讀博（碩）士學位，或已獲得國外優秀大學入學許可者；至於已向國外大學申請入學，但無法於前述網路報名截止時間前取得入學許可者，入學許可繳交截止日期將可延長至109年3月16日。

109年留學獎學金提供205個名額，其中包括155個一般生一般學群名額、一般生選送學生赴特定國家留學名額含北歐國家10名、新南向國家25名，以及15個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名），一般生每名每年核發1萬6000美元獎學金，受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年；留學獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，近3年錄取率一般生一般學群約29％，一般生選送赴特定國家約39％，特殊生約54％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法