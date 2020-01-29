武漢肺炎》彰化工廠口罩限購1盒 他全家排隊12.5小時買到

彰化口罩工廠廠方人員沿途廣播每人只能限購一盒。（記者陳冠備攝）

2020-01-29 10:52:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情持續攀升，國人搶買口罩，為配合政府通路政策，彰化生產口罩大廠華新工廠昨晚也跟著宣布每人限買1盒，有民眾擔心買不到，從昨夜8點半就帶著全家大小4人來排隊，忍著低溫寒流排了12.5個小時才買到，今日共發放1000張號碼牌，不少人清晨就來排隊，人龍長達6、700公尺。

因應中國武漢肺炎疫情，口罩需求大增，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，連續3天每天釋出600萬片口罩至各大便利商店販售，一人限購3片，對此華新工廠宣布跟進，從每人可採購5盒到限制僅能限購一盒，昨晚8點多消息一公布後，不少民眾連夜就來排隊。

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搶到頭香的莊先生表示，昨晚從新聞得知彰化出現全台首例家庭群聚感染，對疫情感到擔心，由於住在口罩工廠附近，當晚用餐完後就帶一家4口來工廠排隊，不過昨晚氣溫驟降，幾乎排到發抖，他認為限購一盒真的不夠，但還是要配合國家政策，至少先有口罩可用，暫時盡量不要外出。

來自台北的林姓姊妹表示，趁年節返娘家來買口罩，可是每天人潮都很多，前2天都沒買到，今天清晨4點就找了8名家人來排隊，終於買到口罩，認為一人一盒真的不夠用，希望疫情及早結束，也及早結束民眾對缺口罩的恐慌。

華新醫材集團專員徐誌遠表示，經濟部限制每人只能買3片口罩，廠方經協調取得同意，才能提供每人1盒，並發放1000名額，希望更多民眾買到，廠方今日有4條生產線作業，約可生產10萬片，可供應明天排隊需求，明天大年初六恢復上班，屆時11條產線全開，通路也正常配送，供貨就會恢復正常，民眾不需恐慌。

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莊姓男子昨晚8點多就帶一家4口來排隊。（記者陳冠備攝）

買口罩人潮長達6、700公尺。（記者陳冠備攝）

來自台北的林姓姊妹表示，連續排了3天終於買到口罩，認為每人只能買一盒真的不夠。（記者陳冠備攝）

民眾挑選醫療等級口罩。（記者陳冠備攝）

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