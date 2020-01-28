武漢肺炎》楊鎮浯：金門小三通每天減至4班

金門縣長楊鎮浯在臉書強烈建議，小三通每日航班減至4班。（圖擷自臉書）

2020-01-28 22:56:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天表示，因應武漢肺炎縣府須嚴陣以待，另在面對網路輿論幾乎一面倒向小三通應即刻停航，在考量正、反意見下，強烈建議交通部航港局，小三通每天航班減至4班。

依現行金門往返廈門、泉州小三通航班統計，每天正常有22航班、44趟來回，楊鎮浯的建議，等於大幅削減約8成航班，剩約每天4班、8趟來回約2成的航班。

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楊鎮浯今天透過臉書表示，金門水頭港因實施小三通，已成為國內第1大客運港，除為兩岸交流重要指標，肩負兩岸公共交通運輸與社會責任，已成為連結兩岸國際的重要途徑。

他指出，2003年11月發生SARS，當時金門也肩負國門防疫第一線的重任，嚴格把關，才度過難關，但旅遊因此陷入空窗期近1年，影響地區經濟發展深遠。此次面對武漢肺炎，縣府嚴陣以待，未來空窗勢必更加嚴峻。

他表示，近日接獲鄉親反映，網路輿論壓力也一面倒向小三通應即刻停航，但正反意見都有，小三通屬於特許航線，中國事務屬中央職權，停航與否絕非地方或兩岸單方面得以決定，如片面宣布停航，以當前兩岸氛圍，短期復航機會可能性不大，就金門整體發展角度而言，絕非好事，以金門常住人口絕對無法負荷現階段的產業與經濟規模，甚至可能倒退10年。

楊鎮浯指出，在這個時間點，空口喊停航或許簡單，但考量鄉親需求、金門整體與未來發展，以及肩負國內防疫第一線的重要任務與保障，絕不敢輕忽，更無法等閒視之。

楊鎮浯指出，金門地區未發生疫情，但縣府已自1月26日起主動提升為2級開設，每天定期匯報與整備，並積極與行政院陸委會、航港局研商討論。

楊鎮浯表示，今天已強烈建議航港局，希望小三通航班減班至4班，並隨時滾動式檢討調整，保障基本公共對外交通，也確保防疫作業，減少防疫漏洞，尤其春節運疏是防疫的重點期間，縣府絕不鬆懈。

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金門縣長楊鎮浯強烈建議，將小三通由每天二十二班減至四班。（資料照 記者吳正庭攝）

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