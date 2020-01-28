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武漢肺炎》疫情延燒焦慮上身 心理師：「三保三可」解焦慮

中國武漢肺炎疫情延燒，台灣確診人數又持續攀升，引起國人焦慮。啟宗心理諮商所長林世莉提出「三保、三可」六步曲，教您如何安定己心過好年，在焦慮中為自己打造愛與關懷的日子。（記者林嘉東翻攝）

中國武漢肺炎疫情延燒，台灣確診人數又持續攀升，引起國人焦慮。啟宗心理諮商所長林世莉提出「三保、三可」六步曲，教您如何安定己心過好年，在焦慮中為自己打造愛與關懷的日子。（記者林嘉東翻攝）

2020-01-28 22:39:50

〔記者林嘉東／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，台灣確診人數又持續攀升，引起國人焦慮。啟宗心理諮商所長林世莉提出「三保、三可」六步曲，教您如何安定己心過好年，在焦慮中為自己打造愛與關懷的日子。

執業30多年、啟宗心理諮商所長林世莉指出，國人對武漢肺炎疫情的害怕、恐慌與焦慮，無法因嘴裡說不要擔心、不要過度焦慮，就可以全然化解或靜下來，她提出「三保、三可」六步曲，幫助國人減緩焦慮，一起度過難關。

林說，「三保」步曲：第一保，為了保護家人與國家，勿輕忽，從中國各地回國家人，留意身心狀態，按國家規定確實辦理，不可輕忽。

第二保，保護家庭與公司團體，個人口罩、家庭酒精消毒相關用品「適量備儲」以備不時之需；公司則要啟動各項消毒保護措施，張貼告示提醒安全須知。

第三保，保護自己正向思考，減少不被傳染、不被隔離、不增加恐慌的機會，轉向正向思維，化解不可掌控的危機。

例如，許多台商、幹部因中國封城無法返台與家人團聚，利用Line或微信包紅包，表達彼此關懷與愛的圖樣，與避開確診病例較多地方出遊，減低被傳染的機會，以及延後出國出差、授課與開會。

至於「三可」，林世莉說，如出現過度焦慮或無法入睡情形，可播放Youtube裡有很多正念影片幫助入眠。第二可，可透過心理師讓自己焦慮情緒獲得紓解。第三可，待在家中時，可以用心營造家人精心相處片刻回憶，一起包餃子、一起炸年糕、一起啃瓜子、教爸爸媽媽或爺爺奶奶玩麻將等居家活動。

去年過年期間發生花蓮大地震，今年再次經歷武漢肺炎，林世莉呼籲民眾，一起來關心疫情，提醒大家用「三保三可」平靜自己的心情，提升免疫力對抗這波疫情，並在疫情中仍看到彼此的愛，為自己與家人打造幸福的愛；此外，依台灣民俗，鼠年必帶來數不完的錢財，數不盡平安快樂，

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