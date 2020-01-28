為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》彰化口罩工廠配合政府限購 明起1人只能買1盒

彰化口罩大廠華新橡膠公司明天全面減量供應，發放1000個號碼牌，1人限購1盒。（記者湯世名攝）

彰化口罩大廠華新橡膠公司明天全面減量供應，發放1000個號碼牌，1人限購1盒。（記者湯世名攝）

2020-01-28 18:50:59

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎疫情持續攀升趨勢，口罩一片難求，為配合政府通路政策，國內生產口罩大廠的彰化縣田中鎮華新橡膠公司今晚宣布，從明天起供應量大幅縮水，每人限購1盒口罩，預計在上午9點發放1000個號碼牌，提供民眾選購。

因應中國武漢肺炎疫情、台灣也已有7例病例，口罩需求大增，中央流行疫情指揮中心今天宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。消息傳出，原本今天供應每人限購5盒口罩的彰化縣田中鎮口罩大廠華新橡膠公司，今晚也宣布跟進，明天起每人僅限購1盒口罩，至於N95口罩是否限購幾片，仍須視情況而定。

武漢肺炎引發恐慌，國人搶買口罩，華新橡膠工業公司今天趕工生產6萬片口罩，廠外有600多人大排長龍，甚至有民眾專程從台北市驅車南下，廠方發放共200個號碼牌，全部領取一空。

由於適逢農曆春節期間，華新公司仍有許多員工放假中，該公司包括經理施智謀在內等多名員工，都臨時銷假返回工作崗位加班幫忙趕製口罩。

9點時間一到開放購買口罩，不少民眾都是一次購足一般口罩、醫療口罩與N95口罩，由於廠外排隊人潮太多，但號碼牌又已經發完畢，工作人員舉牌說6萬片已全數賣光，要向隅的民眾不要再浪費時間排隊，並強調明天會限量提供，不料今晚中央流行疫情指揮中心宣布今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片，華新公司也立即跟進更改販賣措施。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

彰化口罩大廠華新橡膠公司今天大排長龍購買口罩，明天全面減量供應，1人限購1盒，預料又將大排隊。（記者湯世名攝）

彰化口罩大廠華新橡膠公司今天大排長龍購買口罩，明天全面減量供應，1人限購1盒，預料又將大排隊。（記者湯世名攝）

彰化口罩大廠華新橡膠公司明天全面減量供應，發放1000個號碼牌，1人限購1盒。（記者湯世名攝）

彰化口罩大廠華新橡膠公司明天全面減量供應，發放1000個號碼牌，1人限購1盒。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我擬包機撤離武漢300台人 國台辦回應僅稱收到來函
2020-01-28 18:35

我擬包機撤離武漢300台人 國台辦回應僅稱收到來函
武漢肺炎》林鄭月娥︰香港關閉部分邊界 停發中國遊客許可證
2020-01-28 18:31

武漢肺炎》林鄭月娥︰香港關閉部分邊界 停發中國遊客許可證
武漢肺炎》病毒「幾天內」入侵英國！ 公衛部指示「備妥屍袋」
2020-01-28 18:06

武漢肺炎》病毒「幾天內」入侵英國！ 公衛部指示「備妥屍袋」
生活今日熱門
2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-27 21:20

妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播