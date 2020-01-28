武漢肺炎》彰化口罩工廠配合政府限購 明起1人只能買1盒

彰化口罩大廠華新橡膠公司明天全面減量供應，發放1000個號碼牌，1人限購1盒。（記者湯世名攝）

2020-01-28 18:50:59

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎疫情持續攀升趨勢，口罩一片難求，為配合政府通路政策，國內生產口罩大廠的彰化縣田中鎮華新橡膠公司今晚宣布，從明天起供應量大幅縮水，每人限購1盒口罩，預計在上午9點發放1000個號碼牌，提供民眾選購。

因應中國武漢肺炎疫情、台灣也已有7例病例，口罩需求大增，中央流行疫情指揮中心今天宣布，今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片。消息傳出，原本今天供應每人限購5盒口罩的彰化縣田中鎮口罩大廠華新橡膠公司，今晚也宣布跟進，明天起每人僅限購1盒口罩，至於N95口罩是否限購幾片，仍須視情況而定。

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武漢肺炎引發恐慌，國人搶買口罩，華新橡膠工業公司今天趕工生產6萬片口罩，廠外有600多人大排長龍，甚至有民眾專程從台北市驅車南下，廠方發放共200個號碼牌，全部領取一空。

由於適逢農曆春節期間，華新公司仍有許多員工放假中，該公司包括經理施智謀在內等多名員工，都臨時銷假返回工作崗位加班幫忙趕製口罩。

9點時間一到開放購買口罩，不少民眾都是一次購足一般口罩、醫療口罩與N95口罩，由於廠外排隊人潮太多，但號碼牌又已經發完畢，工作人員舉牌說6萬片已全數賣光，要向隅的民眾不要再浪費時間排隊，並強調明天會限量提供，不料今晚中央流行疫情指揮中心宣布今天起一連3天、每天釋出600萬片口罩，分送便利商店、藥妝店販售，但一人限購3片，華新公司也立即跟進更改販賣措施。

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彰化口罩大廠華新橡膠公司今天大排長龍購買口罩，明天全面減量供應，1人限購1盒，預料又將大排隊。（記者湯世名攝）

彰化口罩大廠華新橡膠公司明天全面減量供應，發放1000個號碼牌，1人限購1盒。（記者湯世名攝）

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