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武漢肺炎》別囤貨！台南6家口罩工廠年後全線生產 日產85萬片

市府呼籲，產線恢復後，台南每日可產出85萬片口罩，請民眾不要囤貨。（記者王捷翻攝）

市府呼籲，產線恢復後，台南每日可產出85萬片口罩，請民眾不要囤貨。（記者王捷翻攝）

2020-01-28 15:13:07

〔記者王捷／台南報導〕因為中國武漢肺炎影響，多數民眾現在出門都帶著口罩，外傳有囤貨口罩的情況，南市經發局指出，台南目前有6家工廠生產口罩，其中一間公司在初三就提早開工，另一間也將提前加入擴大生產線，若全缐生產日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，也不要囤貨。

武漢肺炎打擊年節氣氛，市府也全力配合中央指揮中心的防疫作為，衛生局指出，除了勤洗手、戴口罩外，有發燒、有呼吸道症狀一定要先自主管理在家休息，另外民眾若有接到健康追蹤與敬告單，一定要配合衛生機關每日電話追蹤14天，大家一起防疫度過難關。

另外，也有傳出搶購口罩風潮，市府呼籲不要囤貨，經發局指出，台南市目前有6家工廠生產口罩，在市長黃偉哲請託下，其中一間公司在年初三就提早開工，另一間也將提前加入生產口罩，年節後開工生產線全缐產出，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，也不要囤貨。

衛生福利部疾病管制署提醒，目前國內確診個案都是境外移入，社區尚沒有感染風險，一般健康的民眾無須隨時配戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資的浪費。

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