推特瘋傳「18睡姿」圖 專家解析最健康的姿勢

推特網友艾倫·貝爾（Allan Bell）分享18種睡姿的照片，短短不到10天，已有接近1萬3500個讚，並有約1500次轉發。（圖擷取自Allan Bell推特）

2020-01-28 23:55:05

〔即時新聞／綜合報導〕推特網友艾倫·貝爾（Allan Bell）分享18種睡姿的照片，短短不到10天，已有接近1萬3500個讚，並有約1500次轉發，讓到底怎麼躺才睡得好的問題變火熱。

根據《鏡報》報導，艾倫在推特上貼出一張「18睡姿圖」引發網友熱烈討論，網友們紛紛公開自己的睡覺習慣。然而到底怎樣的姿勢才是符合健康的好睡姿？

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《如何睡得很好》一書的作者尼爾·史丹利（Neil Stanley）表示，41%的人習慣側身蜷著的「胎兒睡」，這也最為常見，但仰臥才是最理想的睡法，可以減輕肌肉與關節負擔，但可能不適合睡眠呼吸中止症的患者。而趴睡對身體不太有好處。

睡眠顧問山米·瑪戈（Sammy Margo）也表示，趴睡是深度休息的最差睡姿。同時他建議習慣側睡的人可以在兩腿間放一個枕頭，這樣能使兩片臀部對齊，才不會有背痛的問題。而習慣仰睡的人可以在膝蓋下放枕頭，這樣能減少身體的拉張，「能延緩皮膚老化，還可以讓晚霜的吸收更好。」

I'm a No. 9, which are you?



（also if anyone says they are a 13 just what are you doing lol） pic.twitter.com/YkDyiKiJLX — Allan Bell （@AllanBell247） 2020年1月20日

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