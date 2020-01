推特瘋傳「18睡姿」圖 專家解析最健康的姿勢

2020-01-28 23:55:05

〔即時新聞/綜合報導〕推特網友艾倫·貝爾(Allan Bell)分享18種睡姿的照片,短短不到10天,已有接近1萬3500個讚,並有約1500次轉發,讓到底怎麼躺才睡得好的問題變火熱。

根據《鏡報》報導,艾倫在推特上貼出一張「18睡姿圖」引發網友熱烈討論,網友們紛紛公開自己的睡覺習慣。然而到底怎樣的姿勢才是符合健康的好睡姿?

《如何睡得很好》一書的作者尼爾·史丹利(Neil Stanley)表示,41%的人習慣側身蜷著的「胎兒睡」,這也最為常見,但仰臥才是最理想的睡法,可以減輕肌肉與關節負擔,但可能不適合睡眠呼吸中止症的患者。而趴睡對身體不太有好處。

睡眠顧問山米·瑪戈(Sammy Margo)也表示,趴睡是深度休息的最差睡姿。同時他建議習慣側睡的人可以在兩腿間放一個枕頭,這樣能使兩片臀部對齊,才不會有背痛的問題。而習慣仰睡的人可以在膝蓋下放枕頭,這樣能減少身體的拉張,「能延緩皮膚老化,還可以讓晚霜的吸收更好。」

I'm a No. 9, which are you?



(also if anyone says they are a 13 just what are you doing lol) pic.twitter.com/YkDyiKiJLX