為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大姑一直帶男友回家過夜！人妻吐苦水引網友熱議

PTT網友Po文表示同住的大姑帶男友回家讓她很尷尬，為此還跟老公吵架，結果反被網友酸。（情境照）

PTT網友Po文表示同住的大姑帶男友回家讓她很尷尬，為此還跟老公吵架，結果反被網友酸。（情境照）

2020-01-28 23:45:37

〔即時新聞／綜合報導〕有網友到網路論壇PTT的「婚姻板」吐苦水引發網友論戰。網友表示，婚後夫妻與大姑還有婆婆同居，但大姑常常帶男友回家過夜，家中有外人讓原PO感到不自在。文中寫到同住的屋子是已故的公公過戶給老公的，目前是老公在繳房貸，大姑負擔水電費。PO文一出，網友們紛紛在文章下留言論戰。

根據PTT「婚姻板」，原PO發文，房子是公公過戶給老公的，房貸還有一半以上，由老公繳，大姑負責水電費，「大家都是相安無事的室友」，但後來大姑一直帶男友回家過夜，自己有時沒有穿內衣時，不巧遇到「陌生男子」很尷尬，但老公顧及姊弟感情，不太方便直接表示，夫妻為此吵架多次。文末寫道，「房貸我們都繳了，如果這樣搬出去住就輸了，也爽到別人，所以也不能搬出去住，我到底該怎麼辦？」

網友留言看法不一，有人認為既然房貸是先生繳，那應該由先生決定，但有人認為房子還是公婆的，夫家一家人有共識就好，原PO無權插手。也有人認為，乾脆把錢算清，「建議把公公曾付過的頭款、貸款付一半給大姑，這樣就很清楚了，省的被說話」。

也有網友建議原PO「直接把大姑男友當家人就好」，也有人直言，「公公生兩個，一個帶女的回家，一個帶男的回家。差在那？」、「對大姑來說妳也是陌生外人住進她家」勸原PO「不要以為自己有簽字就高人一等好嗎」，也有人直接表示不用為了穿內衣引起家庭糾紛，「大姑的家人都沒講話，妳為了不穿內衣在那邊“該”」，不理解原PO為何要覺得尷尬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
法律白話文小學堂》離婚後，房貸保證債務會如何影響夫妻財產分配計算？
2019-11-05 11:12

法律白話文小學堂》離婚後，房貸保證債務會如何影響夫妻財產分配計算？
故事》你的家庭幸福嗎？中研院調查指出：家庭幸福的關鍵在於對婚姻是否滿意
2019-11-04 15:33

故事》你的家庭幸福嗎？中研院調查指出：家庭幸福的關鍵在於對婚姻是否滿意
母生前立遺囑房產給弟弟 兄弟為爭產翻臉對簿公堂
2019-10-24 15:02

母生前立遺囑房產給弟弟 兄弟為爭產翻臉對簿公堂
「還沒離婚就去找小王、小三」 婆婆罵媳婦挨告
2019-10-15 12:25

「還沒離婚就去找小王、小三」 婆婆罵媳婦挨告
2019-08-15 12:05

毒蟲夫逼妻下海賺錢 出獄後變本加厲 判離
生活今日熱門
2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 21:56

武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人 影片

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-28 20:35

武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播