大姑一直帶男友回家過夜！人妻吐苦水引網友熱議

PTT網友Po文表示同住的大姑帶男友回家讓她很尷尬，為此還跟老公吵架，結果反被網友酸。（情境照）

2020-01-28 23:45:37

〔即時新聞／綜合報導〕有網友到網路論壇PTT的「婚姻板」吐苦水引發網友論戰。網友表示，婚後夫妻與大姑還有婆婆同居，但大姑常常帶男友回家過夜，家中有外人讓原PO感到不自在。文中寫到同住的屋子是已故的公公過戶給老公的，目前是老公在繳房貸，大姑負擔水電費。PO文一出，網友們紛紛在文章下留言論戰。

根據PTT「婚姻板」，原PO發文，房子是公公過戶給老公的，房貸還有一半以上，由老公繳，大姑負責水電費，「大家都是相安無事的室友」，但後來大姑一直帶男友回家過夜，自己有時沒有穿內衣時，不巧遇到「陌生男子」很尷尬，但老公顧及姊弟感情，不太方便直接表示，夫妻為此吵架多次。文末寫道，「房貸我們都繳了，如果這樣搬出去住就輸了，也爽到別人，所以也不能搬出去住，我到底該怎麼辦？」

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網友留言看法不一，有人認為既然房貸是先生繳，那應該由先生決定，但有人認為房子還是公婆的，夫家一家人有共識就好，原PO無權插手。也有人認為，乾脆把錢算清，「建議把公公曾付過的頭款、貸款付一半給大姑，這樣就很清楚了，省的被說話」。

也有網友建議原PO「直接把大姑男友當家人就好」，也有人直言，「公公生兩個，一個帶女的回家，一個帶男的回家。差在那？」、「對大姑來說妳也是陌生外人住進她家」勸原PO「不要以為自己有簽字就高人一等好嗎」，也有人直接表示不用為了穿內衣引起家庭糾紛，「大姑的家人都沒講話，妳為了不穿內衣在那邊“該”」，不理解原PO為何要覺得尷尬。

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