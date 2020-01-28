武漢肺炎》范瑋琪飆罵蘇貞昌 高嘉瑜：藝人沒站在同理心的角度

高嘉瑜今和副總統當選人賴清德至南港信天宮、舊莊福德宮、南港福天宮參拜。（記者楊心慧攝）

2020-01-28 14:59:25

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌禁止台灣出口口罩，藝人范瑋琪被爆在私人臉書飆罵蘇貞昌，事後刪文並在臉書道歉，立委當選人高嘉瑜對此表示，這些藝人們並沒有站在同理心的角度，政府的處置必然有道理，若大家能多了解、有同理心，應能夠了解政府做法，她認為台灣並不是不願意幫助中國，而是中國是否願意接受台灣善意，目前看起來中國似乎認為自己就可以應付。

高嘉瑜今和副總統當選人賴清德至南港信天宮、舊莊福德宮、南港福天宮參拜，高嘉瑜受訪被問到范瑋琪在臉書飆罵蘇貞昌，她表示，藝人的批評會讓民眾在情感上也受到影響，畢竟中國有很多過去違反人道精神的作法，像是對西藏及新疆，都是值得批評的地方，但這些藝人們並沒有站在同理心的角度，今天面對口罩的狀況，政府的處置必然有道理，若是大家能多了解有同理心的話，應該也能夠了解政府現在的做法。

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高嘉瑜說，據她了解，目前中國武漢的疫情是處於不明的狀況，台灣民眾現在也有搶購的狀況，台灣口罩生產量是不是能購足以因應？若無法確保我們的口罩大量出口，導致台灣發生口罩買不到的狀況，對政府又是另個傷害，甚至疫情爆發恐怕無法因應，到時候政府就需負起最大責任。

高嘉瑜認為，無論如何要先站在做好最壞的打算，做好最好的準備，先把口罩的供應量足以因應到台灣國內的狀況，再針對國外輸送，相信這是國人能夠理解也願意支持的，台灣並不是不願意幫助中國，而是中國是否願意，且站在什麼樣的角度接受台灣善意，目前看起來中國似乎認為自己就可以應付。

高嘉瑜指出，這問題有很多面向可以討論，這些藝人可能只看到一個角度，沒有全面的了解這個問題，導致這樣的發言，但後來她應該是有所了解也道歉，認為這樣的發言不妥，大家應該不是要在這個事情上批評攻擊，而是應該有多點同理心，我們也同樣理解這次武漢疫情的狀況、中國人民對面的恐慌，但台灣目前也在發生口罩爆滿的狀況，熟輕熟重大家可以多加討論。

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