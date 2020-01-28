武漢肺炎》全國首先實施！ 彰縣今起進出醫院強制戴外科口罩

彰縣首先實施今起進出醫院全面強制戴口罩，民眾進入彰基被強制要求戴口罩。（記者湯世名攝）

2020-01-28 14:53:47

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎疫情升溫，彰化縣政府今天下午緊急宣布從今天開始，民眾進出縣內各大醫療院所全面強制戴口罩，這也是全國首先實施的縣市。彰化縣衛生局強調，武漢肺炎疫情有持續擴大跡象，面對國內嚴峻的疫情，為確保醫院醫療照護人員及病人安全，因此即日起強制執行「民眾出入醫院佩戴一般外科口罩」的規定。

衛生局長葉彥伯指出，已通知各級醫院加強管控，民眾進入醫院須強制佩戴一般外科口罩，並於醫院各出入口明顯處張貼「進入醫院強制佩戴一般外科口罩」公告外，未佩戴口罩者禁止進入醫院看診及探病。若經醫院規勸後仍不配合者，將依「傳染病防治法」第36條及第70條規定最高裁處1萬5千元罰鍰，請民眾維護自己和他人健康，配合執行。

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另外，有關民眾在社區和其他場所，何時應佩戴口罩，衛生局也提出以下戴口罩時機的建議：

1、進入醫療機構，請佩戴口罩。

2、出現任何呼吸道症狀時，請佩戴口罩，迅速就醫。

3、自大陸返台14天內，自主健康管理或居家隔離期間，請佩戴口罩。

4、與民眾持續近距離接觸的第一線工作人員，建議佩戴口罩。包括各公私立機關的便民服務櫃檯，大眾交通工具等之工作人員。

5、進入擁擠密閉、通風不良的活動或運輸空間，建議佩戴口罩。

衛生局強調，除了戴口罩之外，也請民眾勤洗手。洗手是降低飛沫接觸傳染的最有效的方法，民眾常常忽略。

衛生局再次呼籲民眾，返國入境時如出現發燒、咳嗽或淚流感症狀，應主動告知航管檢疫人員及港口檢疫人員；自中國大陸返國後14天內如出現上述疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並請主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供醫師及時診斷通報。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw） 或可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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秀傳醫院還實施量額溫。（記者湯世名攝）

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