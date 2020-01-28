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武漢肺炎》台北市買不到口罩 黃珊珊：開工後就沒這問題

目前大多超商、藥妝店都缺貨。口罩示意圖。（記者楊心慧攝）

目前大多超商、藥妝店都缺貨。口罩示意圖。（記者楊心慧攝）

2020-01-28 13:34:03

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，現在各地幾乎都買不到口罩，走訪台北市多家超商及藥妝店及藥局，皆買不到口罩，超商店員表示，幾乎一上架就口罩搶購一空，很多客人一進來劈頭就問有沒有口罩，實在是很搶。對此，台北市副市長黃珊珊表示，買不到口罩還是補貨的問題，目前是年節期間，應等正常開工後，補貨完成就沒這個問題。

台北市長柯文哲昨也在臉書上發文指，台北市醫療院所與衛生局的口罩與防護衣庫存量台北市安全儲備量之上，市民不需驚慌。

針對台北市民買不到口罩，黃珊珊表示，買不到口罩還是補貨的問題，因為現在是年節期間，應等正常開工，補貨完成後，應就沒這個問題。

黃珊珊也說，政府部門有自己的採購管道，不會搶到民間的供貨，補貨中央有統籌，一些工廠中央也有統計及管控，大家其實不用恐慌。

柯文哲昨表示，未來每天會由副市長黃珊珊主持府層級因應小組會議，隨時因應疫情進展。黃珊珊指出，目前開會的部分用群組聯繫，像剛剛已統籌後續要做的事情，確認沒問題就以群組聯絡，正常上班日是每天開，這幾天則是機動性，看疫情的狀況。

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