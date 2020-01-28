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武漢肺炎》台中確診1例、關懷訪視20餘例

台中市大型戶外活動已出現「救護站」為民眾量額溫。（記者楊政郡攝）

台中市大型戶外活動已出現「救護站」為民眾量額溫。（記者楊政郡攝）

2020-01-28 13:37:51

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市目前有「武漢肺炎」1例確診，20餘例為關懷訪視，自主隔離的人數則不願透露，但台中市衛生局長曾梓展表示，目前還沒有新增案例，請市民不要恐慌，戴口罩及勤洗手，手部有接觸他人身體，不能馬上又摸眼睛，而且「武漢肺炎」還是發病後傳染力最強，一有發燒一定要主動戴口罩及就醫通報。

春節即將結束，但「武漢肺炎」的疫情一點都沒有稍緩，據了解中國上海市政府發布希望企業延緩開工，台中有上海中芯電子公司幹部已接到公司通知，延後至2月3日才開工，且各廠視情況還可以再延一週。至於市政府才取消新春團拜，各大型開工典禮都須改為取消，或規模改小，或場地變更，以因應防疫工作需要。

台中市目前除中央疾管局公布50餘歲女性台商確診1例，還未傳出新增確診案例，至於自主隔離的人數應該不在少數，但曾梓展說，這各數字還不宜公布，只能說目前這些人都還是健康的。

至於需關懷訪視則有20餘例，曾梓展說這些人原則上不需隔離，但是衛生機關及里長不但每天打電話關懷，也勸他們盡量不要外出，要外出一定要戴口罩，如日前被媒體肉搜的李先生，其實是屬於關懷訪視之一，併不需要隔離。

曾梓展說，我們與中央配合，執行中央所交付的指令，一旦發現有需自主隔離，一定會按程序派員前往通知，並填寫可能接觸人員表單，告知注意事項，並特別注意其有無違規情形。

至於關懷訪視者，會透過里長每天查訪，當然也希望民眾自主管理意識強，一有外出一定戴口罩及勤洗手，手部有接觸他人身體，不能馬上又摸眼睛，這是會接觸傳染，而「武漢肺炎」還是發病後傳染力最強，一有發燒一定要主動戴口罩及就醫通報。

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