初四接財神 台中廣天宮「碎碎進財」 一上午砸掉1萬多陶碗

廣天宮財神廟獨創「碎碎進財」、清早8時許就已經砸了近萬個陶碗。（記者楊政郡攝）

2020-01-28 12:53:05

〔記者楊政郡／台中報導〕低氣溫仍檔不住民眾接財神的慾望，大年初四接財神，台中廣天宮財神廟一大早就擠滿求財人潮，排隊等領財神紅包的人龍綿延不斷，廣天宮獨創的「碎碎進財」，吸引民眾拿起陶碗，砸向代表「晦氣、厄運、小人、煩惱、貧窮」，還有補財庫拜拜絡繹不絕。

初四接財神，台中財神廟武德廣天宮，每年都是喜氣洋洋，有財神打扮的財神爺發紅包，上午天氣突然轉涼，低溫攝氏13度，大清早5點就有人來排隊人龍長達數百公尺，財神爺在廟前跳財神，發糖果讓信徒先吃甜，接著發送紅包，不少信徒出動全家一起領紅沾財氣，非常熱鬧。

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而廣天宮獨創的「碎碎進財」獨具特色，民眾領了陶碗盛酒，敬過去、敬未來，然後把空碗砸向代表「晦氣、厄運、小人、煩惱、貧窮」的石雕，代表砸去這五種壞的運勢，迎接全新的未來。

有妹妹拿起陶碗砸向代表「煩惱」的石雕，但姿勢不對沒砸到，姐姐立即安慰她，妳本來就沒什麼煩惱，不用砸。

不只領紅包人多，信徒也可過錢門，象徵「身過錢，錢財隨身，頭頂財天，腳踏財地」廣天宮有兩位有道長為信徒除穢解厄，擁有全新的自己，迎接新的一年、新的財氣。

砸向代表「晦氣、厄運、小人、煩惱、貧窮」的石雕，代表砸去這五種壞的運勢，迎接全新的未來。（記者楊政郡攝）

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