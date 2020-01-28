蘆竹湳走春市集登場 小小孩新奇體驗古早味童玩

小朋友體驗古早味童玩，玩得不亦樂乎。（記者鄭名翔攝）

2020-01-28 10:47:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市300年歷史的蘆竹湳古厝聚落，逢春節期間到處張燈結綵，轉角就有應景吸睛的裝置藝術，今天早上10點至16點半，於蘆竹湳古厝風情館前廣場還有走春市集，現場有許多傳統童玩讓小朋友現場體驗，另還有爆米香、手造紙明信片、捏陶體驗等活動，另還可大小朋友一同在社區內尋寶集章換好禮，在古厝內重溫濃濃年味。

蘆竹湳社區為迎接年度盛事「好采頭藝術祭」，各式各樣的裝置藝術已經點綴於村莊內各個古色古香的角落，而每年少不了的暖身活動「走春市集」，總吸引許多親子前來參與，許多都市孩童體驗逐漸失傳的古早童玩，玩得不亦樂乎直呼新奇，也喚起家長的童心，彷彿穿越時光回到成長的三合院之中。

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市集現場還有在地青年的創意小物、手造紙明信片DIY體驗，青年工作室「始作自造所」則有捏陶趣、為處開庄古厝的「一七三九陳年舊事」藝文空間則有紙黏土體驗及捲紙藝術等各式活動。

此外，為讓各地的遊客深入認識這座被工業區環繞、保有道地紅磚茅草屋的古厝聚落，現場也有地圖集章抽好禮活動，讓民眾能用腳步走訪每個角落，發現藏身轉角的各式裝置藝術，集滿章即可兌換限量好禮，歡迎大小朋友把握年假尾聲感受不同的過年氣氛。

許多遊客攜家帶眷來到古色古香的蘆竹湳聚落，四處走訪特色景點，集章兌換好禮。（記者鄭名翔攝）

孩童在古早三合院玩傳統童玩，讓人彷彿穿越時空回到農村時代年節氣氛。（記者鄭名翔攝）

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