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武漢肺炎》中客被禁入境 沒戴口罩飆罵地勤

「武漢肺炎」疫情持續肆虐，近日網傳一段影片，指有中客因無法入境，竟對航空公司職員破口大罵，而且中客在現場也沒戴口罩，讓地勤人員既無奈又擔心。（圖擷自YouTube）

「武漢肺炎」疫情持續肆虐，近日網傳一段影片，指有中客因無法入境，竟對航空公司職員破口大罵，而且中客在現場也沒戴口罩，讓地勤人員既無奈又擔心。（圖擷自YouTube）

2020-01-28 13:08:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國「武漢肺炎」疫情持續肆虐，近日網傳一段影片，指有中客因無法入境，竟對航空公司職員破口大罵，而且中客在現場也沒戴口罩，讓地勤人員既無奈又擔心。

《爆料公社》PO文指出，有自稱是地勤人員的網友私訊一段影片，指移民署先前突然宣布特定條件旅客禁止入境，但當時有些來自中國的航班已在路上，結果降落時這些人被禁止入台，整個機場除了充滿肉球，也形同一個大瘟疫區。

這名網友也指出，還有一名中客當場破口大罵地勤，怒嗆「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」、「沒有人味的人，不用跟你們講人話！」，「什麼東西呀！全世界沒有的，餐廳不讓人進門！」等，且現場中客也沒戴口罩，讓機場地勤人員也很擔心。

其他網友看到PO文也紛紛留言批評「禁止入境，的確要有相關措施，請給地勤人員該有的尊重及時間，話說在大陸及其他國家可以這樣叫囂嗎」、「疫區國家的人不在家，跑到別人國家，這樣比較有人情味嗎？」、「你們中共自己都封城怕死了 不管你們死活了 你們怎麼不敢罵習近平沒人味不是人 只敢來台灣撒野」、「就是有一堆明知道生病了硬要吃藥偷渡的????隊友害你們無法入境.....要怪去怪他們我們也是情非得已的」、「北韓不就更沒人性……比我們早耶」等。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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