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鹿谷2/1第一屆「慚愧金牌王」擲杯賽 最大獎10吋純金牌

南投縣鹿谷鄉公所舉辦的「慚愧金牌王」擲杯活動中，強調所有的獎牌都是純金打造的。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉公所舉辦的「慚愧金牌王」擲杯活動中，強調所有的獎牌都是純金打造的。（記者謝介裕攝）

2020-01-28 08:12:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉公所結合宗教發展觀光、產業，特別舉辦首屆「2020鹿谷鄉慚愧祖師文化觀光節-慚愧文化季」，內容十分豐富，尤以「慚愧金牌王」擲杯活動最引人注目，公所說，最多聖杯者就可把價值上萬元，純金打造的10吋金牌帶回家，究竟誰會是第1屆慚愧金牌王？值得大家拭目以待﹗

「慚愧祖師」堪稱是鹿谷鄉民最敬愛的神明之一，地方民眾慣以「祖師公」稱之，全鄉13村除了永隆、清水、瑞田及竹林等4村，其餘9村合計有寶興宮、鳳凰山寺、祝生廟、城東宮、武聖廟、長興寺、鶴山廟、龍山廟、福興廟、德峰寺、靈鳳廟、靈光廟等12家宮廟，都有供奉祖師公。

鹿谷鄉長邱如平及編纂鄉志的委員錢聰卿指出，鹿谷因地理位置，在早期墾荒年代，漢人與番人（現稱原住民）經常發生衝突，當時番人還有「出草」的習性，因此，為感念祖師公的庇佑，墾荒先民才會廣建宮廟予以供奉，一代傳一代，迄今「慚愧祖師」仍是地方最重要的神祇。

此次慚愧文化季將於1月31日及2月1日辦理，除遵循古禮恭請祖師公法壇登殿與遶境祈福以外，還特別配合「水漾躍動麒麟潭」的燈會，安排長達6分鐘的煙火秀，讓民眾一邊賞燈、看煙火，還一邊參與「慚愧金牌王」擲杯活動，進而在神明加持下，新的一年大家都能事事順利、如意。

承辦的寶興宮表示，「慚愧金牌王」擲杯活動，2月1日在該宮登場，且從中午12時起受理報名至下午3時截止，依參賽者聖杯多寡決定勝負及名次，第1名可獲頒慚愧金牌王獎牌，另慚愧金牌后及補財金牌獎各取2名、紀念金牌獎5名，並強調，所有的獎牌都是純金打造的，但因尺寸大小不同，所以價值也各有所不同。

南投縣鹿谷鄉公所舉辦的「水漾躍動麒麟潭」燈會中，還刻意製作麒麟花燈凸顯主題，十分特別。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉公所舉辦的「水漾躍動麒麟潭」燈會中，還刻意製作麒麟花燈凸顯主題，十分特別。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉「慚愧祖師文化觀光節-慚愧文化季」， 將在1月31日展開，公所特別印製海報宣傳。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉「慚愧祖師文化觀光節-慚愧文化季」， 將在1月31日展開，公所特別印製海報宣傳。（記者謝介裕攝）

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