民眾謠傳童綜合醫院因武漢肺炎疫情封院 院方澄清
〔記者歐素美／台中報導〕民眾在臉書社群「梧棲串起來」po文「完了完了完了」，並附上line群組的對話，指稱「童醫院封院了」、「武漢肺炎」、「全面消毒封院」，引發民眾恐慌；梧棲童綜合醫院澄清指出，只是定期消毒，封鎖線只是管制消毒的動線，希望民眾不要謠傳；衛生局則重申，民眾散布謠言將違反傳染病防治法，最高可罰300萬元，並依社會秩序維護法送辦。
有民眾27日晚上在臉書社群「梧棲串起來」po文「完了完了完了」，並附上line群組的對話及照片，指稱「童醫院封院了」、「武漢肺炎」、「全面消毒封院」。
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梧棲童綜合醫院澄清指出，因武漢肺炎疫情，衛生局要求各醫院配合，民眾需進行溫度掃描及戴口罩才能進入醫院，院方也配合進行定期消毒，急診室拉起封鎖線只是用來作為動線指引，絕無封院情事，目前只要有確定病例都是送台中醫院，希望民眾不要謠傳，以免造成恐慌。
衛生局也重申，民眾謠傳疫情已涉及違反傳染病防治法，最高可罰款300萬元，若引發恐慌，並將依違反社會秩序維護法送辦，已請警方協助調查。
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