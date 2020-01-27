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家裡垃圾滿出來了？ 彰市清潔隊天天開門

彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾，天天不休息，但春節期間到初四，只有提供上午8點到下午3點。（記者劉曉欣攝）

彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾，天天不休息，但春節期間到初四，只有提供上午8點到下午3點。（記者劉曉欣攝）

2020-01-27 21:09:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是大年初三，許多人都是睡到飽飽飽才起床，但彰化市民一起床才發現，市內的晨間定點的收運垃圾服務已經結束了，家裡垃圾又快要滿出來了：彰化市公所清潔隊長林群富表示，清潔隊部天天都有開門，但春節到初四，服務時間調整為上午8點到下午3點！

林群富強調，彰化市因為人口多，幅員廣大，多年來的春節垃圾收運服務，仍有特定路線在提供服務；至於早晨定點收運垃圾部分，則是全年不休息，每天上午6點半到8點半，春節期間照樣服務。

而彰化市清潔隊辦公室，因為前方也有放置垃圾車，早就成為民眾趕不上晨間定點收運垃圾，或是固定路線垃圾車時的最佳選擇，因為位於仁愛東街的清潔隊部，收運垃圾時間比較長，在年節大掃除時間，許多人更是直接開車載運大批垃圾來分類丟棄。

林群富指出，因應春節期間，彰化市清潔隊部的收運垃圾時間有進行調整，也就是到初四為止，每天是上午8點到下午3點，初五開始就恢復為上午8點到下午8點；彰化市固定路線收運垃圾也是從初五開始恢復正常。

彰化縣今年各鄉鎮市春節期間收運垃圾服務，除了大村鄉從大年初三就正常收運垃圾，以及鹿港、溪湖是大年初四全面恢復正常收運垃圾，其它鄉鎮市都是從大年初五開始，全面恢復正常清運垃圾服務。

彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾，天天不休息，但春節期間到初四，只有提供上午8點到下午3點。（記者劉曉欣攝）

彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾，天天不休息，但春節期間到初四，只有提供上午8點到下午3點。（記者劉曉欣攝）

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