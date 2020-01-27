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武漢肺炎》中生限制2/9後才能來台 若有疫區旅遊史需隔離

武漢肺炎病情蔓延，中國國家衛生健康委員會今統計，截至26日止，收到30個省累計報告，確診病例達2744例，現有重症461例，並有累計死亡80例，治癒出院則有51例，另有疑似病例5794例。（歐新社）

武漢肺炎病情蔓延，中國國家衛生健康委員會今統計，截至26日止，收到30個省累計報告，確診病例達2744例，現有重症461例，並有累計死亡80例，治癒出院則有51例，另有疑似病例5794例。（歐新社）

2020-01-27 18:41:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國武漢肺炎至今已累計80件死亡案例，疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心昨也下達指示，要求教育部針對中國學生來台進行工作指引，請各大專校院做好防備，並延緩中生來台許可，直到2月9日才開放，而若在台中生有疫區旅遊史則須隔離監測。

教育部綜規司長黃雯玲說，依照中央指示，擬定「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，昨（26日）已發公文並通知給大專校院，將中國學生分成3類，進行管理。

黃雯玲說，首先第1類是已經在台灣的中國學生，若過去14天沒有到中國湖北省等旅遊史，只要自主健康管理，但若曾經去過湖北玩或居住在湖北地區，則要採取集中簡易管理，並即日起監測14天，雖有中生抱怨，但為求防疫無漏洞，保障國人健康是第一優先考量。

黃雯玲說，第3類則是未來將入境的中國學生，中央已宣布即日起暫緩中生入境，目前暫定2月9日才開放，未來入境的所有中國學生都要接受管理，學校則要確保未來入境中生1人1間房，且要把中生集中單層或獨棟居住，有床位才能收中生。

至於中生可能面臨到防疫導致學業延誤，依法已增加相關返校的修業彈性措施，因10多年前的SARS也有相關經驗，未來包含學分機制會彈性放寬，採通訊繳費或遠距上課等，修課、成績、請假、休退學等機制都將給予彈性。

台大表示，目前依規定，對14天內從湖北省入境的中生將進行自主隔離，昨也發出安心文宣給學生，其飲食以三餐叫外送處理，不可離開住宿房間，不應外出上課；其他相關防疫作法正在研議中，目前雖仍於寒假期間，但規劃在每一教室出入口及電梯與樓梯處，放置酒精殺菌洗手劑。

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