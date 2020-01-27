武漢肺炎》賴清德籲協助中國防疫 引網友論戰

賴清德在臉書貼文，公開呼籲中國應該持開放的態度接受國際援助，台灣也應該義不容辭參與協助。（資料照，記者蔡文居攝）

2020-01-27 19:27:50

〔記者蔡文居／台南報導〕中國武漢肺炎持續蔓延，準副總統賴清德今天凌晨在臉書貼文，公開呼籲中國應該持開放的態度接受國際援助，台灣也應該義不容辭參與，協助中國解決這個嚴重的疫情，不致讓疫情持續擴大。

賴清德的貼文立即引起網友的論戰，截至今天下午4點多，已有多達2800多則留言，多數網友不認同賴清德的意見，但也有不少人認為應該人道考量。

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賴清德貼文指出，「我曾經以行政院院長的身分前往立法院備詢，公開表示：兩岸有共同的敵人，也有共同的目標，兩岸應該要合作。所謂共同的敵人是指傳染病，天災、地變等等；所謂共同的目標是指增進兩岸人民的福祉。」

他說，「目前中國大陸正流行武漢肺炎，疫情也越來越嚴重，也正是共同合作的時機，呼籲中國應該持開放的態度接受國際援助，台灣也應該義不容辭參與，協助中國解決這個嚴重的疫情，不致讓疫情持續擴大，病患也能夠得到適當的醫療，恢復健康！」

反對的網友留言說，「在這種時候這樣說，對於支持你的選民而言實在很不是滋味，何況那是把飛彈對準我們，在國際上惡劣打壓我們的惡霸國家！」、「WHO都不給台灣加入了，憑什麼要我們參與解決？我們欠他們什麼啦！到頭來也是一場空，WHO照樣不給加入，飛彈照樣對準台灣，ok？」、「不要熱臉去貼冷屁股」、「如果對岸沒有文攻武赫，台灣人才有要幫助對岸的心」。

支持的網友則說，「雖然我不喜歡中國，但我覺得站在人道立場，給予一點支援是應該的，其實自救跟防疫援助並沒有衝突。」、「 總是有勇氣說出認爲正確的事，疫情失控對世界只有害。」、「 賴副總統的呼籲確實是先進國家領導人的風範，台灣的醫療具有國際水準，是可以協助國際社會的。如此作為，更顯示出台灣已經是先進國家。我們對抗的是中共政權，而不是對抗中國人民。」

也有網友認為，「在有條件與限度下，又不影響國家地位與利益下，我們能在重點上有限度的協助。但是倘若對方仍然是政治優先，人命次之，真心換絕情，也怪不得我們！」

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