300年古厝聚落重生迎春 懷舊藝文空間超有年味
［記者鄭名翔／苗栗報導］初三出遊走春，苗栗縣頭份市蘆竹湳社區內，300多年歷史的開庄古厝經苗栗縣生產力發展協進會動員在地耆老，以古法修繕傳統老屋，附近環境也重新裝修，宛若一座古色古香的藝文展場，年節期間不僅開放民眾走春，現場還有捲紙達人創作的鼠年各式吉祥小物，歡迎親子朋友一同來找年味。
1739年陳氏家族飄洋過海來到頭份，在蘆竹湳地區闢建第一座房子，並以此為中心逐漸開拓成閩南聚落，然而當年的開庄古厝因長年無人居住、逐漸淪為廢墟，近期苗栗縣生產力發展協進會理事長廖景慧向苗栗縣政府爭取補助，請來在地老師傅以傳統竹編夾泥牆、茅草屋頂工法修繕，近期百年老屋「變裝」完成。
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而為歡喜迎新年，除了老屋新生外，廖景慧也動巧思重新裝扮附近的紅磚老屋環境，在古意十足的小巷裝增添許多裝置藝術，而開庄古厝前廣場更增添許多繽紛的傳統玩物，復古兼具藝術感，讓人彷彿穿越時空，春節期間走入其中更添年味，結合藝術與歷史的氛圍，轉角一隅都成為拍照打卡熱點。
過年期間，一七三九古厝空間除歡迎遊客走春，廖景慧還找來捲紙達人張碧任陳列各式鼠年應景的DIY創作，包括傳統的財神爺、拿著金元寶的可愛老鼠、招財貓等作工精細的捲紙藝術，就在茅草古厝內展出，歡迎親子朋友年假來趟懷舊走春之旅。