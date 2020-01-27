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300年古厝聚落重生迎春 懷舊藝文空間超有年味

「一七三九陳年舊事」古厝空間有各式繽紛的古早味玩物，早入其中彷彿置身早年農家社會。（記者鄭名翔攝）

「一七三九陳年舊事」古厝空間有各式繽紛的古早味玩物，早入其中彷彿置身早年農家社會。（記者鄭名翔攝）

2020-01-27 19:00:03

［記者鄭名翔／苗栗報導］初三出遊走春，苗栗縣頭份市蘆竹湳社區內，300多年歷史的開庄古厝經苗栗縣生產力發展協進會動員在地耆老，以古法修繕傳統老屋，附近環境也重新裝修，宛若一座古色古香的藝文展場，年節期間不僅開放民眾走春，現場還有捲紙達人創作的鼠年各式吉祥小物，歡迎親子朋友一同來找年味。

1739年陳氏家族飄洋過海來到頭份，在蘆竹湳地區闢建第一座房子，並以此為中心逐漸開拓成閩南聚落，然而當年的開庄古厝因長年無人居住、逐漸淪為廢墟，近期苗栗縣生產力發展協進會理事長廖景慧向苗栗縣政府爭取補助，請來在地老師傅以傳統竹編夾泥牆、茅草屋頂工法修繕，近期百年老屋「變裝」完成。

而為歡喜迎新年，除了老屋新生外，廖景慧也動巧思重新裝扮附近的紅磚老屋環境，在古意十足的小巷裝增添許多裝置藝術，而開庄古厝前廣場更增添許多繽紛的傳統玩物，復古兼具藝術感，讓人彷彿穿越時空，春節期間走入其中更添年味，結合藝術與歷史的氛圍，轉角一隅都成為拍照打卡熱點。

過年期間，一七三九古厝空間除歡迎遊客走春，廖景慧還找來捲紙達人張碧任陳列各式鼠年應景的DIY創作，包括傳統的財神爺、拿著金元寶的可愛老鼠、招財貓等作工精細的捲紙藝術，就在茅草古厝內展出，歡迎親子朋友年假來趟懷舊走春之旅。

「一七三九陳年舊事」古厝空間將300年老屋修復重生，再增加各式藝術裝飾，展現全新風貌。（記者鄭名翔攝）

「一七三九陳年舊事」古厝空間將300年老屋修復重生，再增加各式藝術裝飾，展現全新風貌。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣生產力發展協進會理事長廖景慧（左），請來在地老師傅以傳統竹編夾泥牆、茅草屋頂工法修繕老屋，並於春節期間邀請捲紙達人張碧任在老屋內展示創作的鼠年各式吉祥小物。 （記者鄭名翔攝）

苗栗縣生產力發展協進會理事長廖景慧（左），請來在地老師傅以傳統竹編夾泥牆、茅草屋頂工法修繕老屋，並於春節期間邀請捲紙達人張碧任在老屋內展示創作的鼠年各式吉祥小物。 （記者鄭名翔攝）

捲紙達人張碧任陳列各式鼠年應景的DIY創作，包括傳統的財神爺、拿著金元寶的可愛老鼠、招財貓等作工精細的捲紙藝術。（記者鄭名翔攝）

捲紙達人張碧任陳列各式鼠年應景的DIY創作，包括傳統的財神爺、拿著金元寶的可愛老鼠、招財貓等作工精細的捲紙藝術。（記者鄭名翔攝）

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